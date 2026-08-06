टीम इंडिया के नाम दर्ज होगा श्रीलंका में महारिकॉर्ड, सिर्फ दो टीम कर पाई ऐसा कारनामा, खास क्लब में एंट्री पक्की

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Viplove Kumar
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गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाने वाला पहला टेस्ट टीम इंडिया का 600वां टेस्ट मैच होगा. इस मैच में उतरने के साथ ही भारत टेस्ट क्रिकेट में 600 मैच खेलने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा.
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भारतीय टीम 600 टेस्ट खेलने वाली बनेगी पहली टीम

नई दिल्ली. श्रीलंका के दौरे पर खेला जाने वाला पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया के लिए ऐतिहासिक होने वाला है. दो मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से शुरू हो रहा है. इस मुकाबले में उतरने के साथ ही भारतीय टीम की एंट्री एक खास क्लब में होगी.गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाने वाला पहला टेस्ट टीम इंडिया का 600वां टेस्ट मैच होगा. इस मैच में उतरने के साथ ही भारत टेस्ट क्रिकेट में 600 मैच खेलने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा.

भारतीय टीम के लिए श्रीलंका का टेस्ट दौरा बेहद अहम माना जा रहा है. आईसीसी टेस्ट चैपियनशिप के तहत खेले जाने वाले मुकाबलों में जीत फाइनल की राह आसान करेगी. ऐसे में जबकि भारतीय टीम गॉल में 600वें टेस्ट के यादगार मुकाबले में उतरेगी काफी कुछ दांव पर होगा. दो बार भारत टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचा है. पिछली बार साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी जंग हुई थी. प्रोटियाज टीम ने जीत हासिल कर पहली बार आईसीसी ट्रॉफी उठाई थी. शुभमन गिल पहली बार श्रीलंका के दौरे पर बतौर कप्तान पहुंचे हैं. उनके भारत की तरफ से 600वां ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलने मिल रहा है. वो इस खास मैच को जीत से यादगार बनाना चाहेंगे.

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भारत के लिए ऐतिहासिक होगा पहला मैच

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक सिर्फ दो टीमों को ही 600 मैच तक पहुंचने का गौरव हासिल है. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही 600 से अधिक टेस्ट मैच खेल पाए हैं. इंग्लैंड ने 1877 से अब तक 1,097 टेस्ट, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 882 टेस्ट खेले हैं. भारतीय टीम ने इन दोनों ही टीम के 55 साल के बाद अपना पहला टेस्ट मैच खेला था. साल 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ ही टीम इंडिया ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था.

भारतीय टीम का टेस्ट रिकॉर्ड कैसा

अगर हम भारत के अब तक खेले गए 599 टेस्ट मैच पर नजर डालें तो रिकॉर्ड ठीक ठाक रहा है. टीम को कुल 186 मुकाबले में जीत मिली है जबकि 188 मैच में हार का सामना करना पड़ा है. टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत का हासिल करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया (426) के नाम पर दर्ज है. सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाली इंग्लैंड (405) की टीम दूसरे नंबर पर आती है. इस लिस्ट में दक्षिण अफ्रीका (191) तीसरे जबकि वेस्टइंडीज (187) तीसरे नंबर पर आता है. भारतीय टीम पांचवें स्थान पर है.