India vs Sri Lanka: अचानक बदली वनडे सीरीज के मैच की जगह, दिल्ली से हटा मुकाबला, BCCI ने बताई वजह

भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला अब नई दिल्ली में नहीं खेला जाएगा. रविवार, 13 दिसंबर को दिल्ली में होने वाला यह मैच अब विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने गुरुवार को वेन्यू में बदलाव की जानकारी दी.

नई दिल्ली. भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के दौरे से लौटने के बाद अपने घर पर पड़ोसी देश की मेजबानी करनी है. टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी. अगले महीने खेली जाने वाली सीरीज के पहले मुकाबले के वेन्यू में बदलाव किया गया है. दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में होने वाले मुकाबले को विशाखापत्तनम शिफ्ट करने का फैसला लिया गया.

भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली आगामी घरेलू सीरीज के पहले वनडे मुकाबले के वेन्यू में बदलाव किया गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी. 13 दिसंबर को नई दिल्ली में खेला जाने वाला पहला वनडे अब विशाखापत्तनम में आयोजित होगा. पहले यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना था. अब इसे ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

🚨 News 🚨 First ODI between India and Sri Lanka to be held on December 13 shifted from Delhi to Visakhapatnam More details 🔽 | #TeamIndia | #INDvSL | @mflone_ https://t.co/P9wJkuYdtJ — BCCI (@BCCI) November 5, 2026

क्यों बदला गया भारत-श्रीलंका पहले वनडे का वेन्यू?

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) ने BCCI से इस मुकाबले का वेन्यू बदलने का अनुरोध किया था. DDCA ने दिसंबर में दिल्ली के मौसम की परिस्थितियों और स्टेडियम में चल रहे नवीनीकरण कार्य को इसकी वजह बताया. DDCA को आशंका थी कि स्टेडियम में जारी निर्माण कार्य और मौसम में संभावित खराबी के कारण आयोजन बाधित हो सकता है. इसी को देखते हुए संघ ने BCCI से मैच को किसी दूसरे शहर में आयोजित करने की मांग की थी. इसके बाद BCCI ने DDCA के अनुरोध को मंजूरी दे दी और सीरीज के पहले वनडे के लिए विशाखापत्तनम को नया वेन्यू घोषित कर दिया. मैच की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

वनडे सीरीज का कार्यक्रम

मैच तारीख समय (भारतीय समय) मैदान पहला वनडे 13 दिसंबर दोपहर 2:00 बजे विशाखापत्तनम दूसरा वनडे 16 दिसंबर दोपहर 2:00 बजे बेंगलुरु तीसरा वनडे 19 दिसंबर दोपहर 2:00 बजे अहमदाबाद

टी20 इंटरनेशनल सीरीज का कार्यक्रम

मैच तारीख समय (भारतीय समय) मैदान पहला टी20 22 दिसंबर शाम 7:00 बजे राजकोट दूसरा टी20 24 दिसंबर शाम 7:00 बजे कटक तीसरा टी20 27 दिसंबर शाम 7:00 बजे पुणे

वनडे और टी20 सीरीज का नया शेड्यूल

श्रीलंका की टीम दिसंबर 2026 में भारत दौरे पर आएगी. इस दौरान दोनों देशों के बीच तीन वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जाएगी. पहला वनडे 13 दिसंबर को विशाखापत्तनम में होगा. सीरीज के बाकी पांच मुकाबलों के वेन्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वे पहले से निर्धारित स्थानों पर ही खेले जाएंगे. वनडे सीरीज की शुरुआत 13 दिसंबर से होगी, जबकि तीन मैचों की टी20 सीरीज 22 दिसंबर से शुरू होगी.