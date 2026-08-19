हॉकी वर्ल्ड कप में आज भारत-पाकिस्तान महामुकाबला, किस चैनल पर दिखेगा मैच, कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग

FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के पूल डी में भारत और पाकिस्तान की टक्कर होगी. इस मुकाबले को बेहद अहम माना जा रहा है. इससे अगले दौर में पहुंचने वाली टीमों की तस्वीर इसी मैच के बाद साफ हो सकती है.

नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच खेले जाने वाले मुकाबले का इंतजार हर एक फैन को होता है. हॉकी के मैदान पर आज दोनों के बीच फिर से रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है. FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के पूल डी में भारत और पाकिस्तान की टक्कर होगी. इस मुकाबले को बेहद अहम माना जा रहा है. इससे अगले दौर में पहुंचने वाली टीमों की तस्वीर इसी मैच के बाद साफ हो सकती है.

हॉकी वर्ल्ड कप में आज शाम भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला खेला जाना है. 19 अगस्त, बुधवार को शाम 6:30 बजे IST होने वाले मैच को लेकर दोनों तरफ से फैंस में उत्सुकता है. नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन स्थित वेगेनर स्टेडियम में इस मुकाबले को खेला जाना है. भारत में मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसे जियोहॉटस्टार के जरिए देखा जा सकता है.

भारत को चाहिए सिर्फ ड्रॉ

भारतीय टीम को हॉकी वर्ल्ड कप के अगले दौर में जगह बनाने के लिए सिर्फ एक ड्रॉ की जरूरत है. भारत ने टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत वेल्स को 3-1 से हराकर की थी. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ टीम को 2-4 से हार का सामना करना पड़ा. भारतीय टीम ने दो मैच से तीन अंक हासिल किए हैं. पाकिस्तान की बात करें तो उसको इंग्लैंड के खिलाफ हार मिली थी जबकि वेल्स से उसका मुकाबला ड्रॉ रहा. पाकिस्तान के पास केवल एक अंक है. अगले दौर में पहुंचने के लिए टीम को हर हाल में भारत के खिलाफ जीत चाहिए.

16 साल बाद वर्ल्ड कप में आमने-सामने

भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच हॉकी वर्ल्ड कप में 16 साल मुकाबला होने जा रहा है. साल 2010 में नई दिल्ली में खेले गए वर्ल्ड कप मुकाबले में दोनों टीमों के बीच आखिरी बार टक्कर हुई थी. इस समय भारतीय टीम का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी नजर आता है. इसी साल हुए प्रो लीग के यूरोपीय स्टेज के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को पहले मैच में 7-1 रौंदा और फिर दूसरे मुकाबले में 4-3 से हराया था.

भारत में कहां देखें लाइव?

भारत-पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले हॉकी वर्ल्ड कप मैच का मजा स्टार नेटवर्क के चैनल पर उठा सकता हैं. Star Sports Select 2, Star Sports Select 2 HD और Star Sports Hindi पर मैच को लाइव देखा जा सकता है. अगर बात इसके लाइव स्ट्रीमिंग की करें तो मोबाइल, लैप टॉप या स्मार्ट टीवी पर देखने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर जा सकते हैं. दूरदर्शन के चैनल पर भी मैच को लाइव देखा जा सकता है.

भारत की टीम

हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), मोहित एचएस, सूरज करकेरा, जरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच, राजिंदर सिंह, आदित्य अर्जुन लालगे, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलकांत शर्मा, विवेक सागर प्रसाद, दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मंदीप सिंह और अभिषेक।

पाकिस्तान की टीम

वकार, मुहम्मद अब्दुल्ला, मुहम्मद सुफयान खान, मोईन शकील, अब्दुल वहीद अशरफ राणा, अब्दुल हन्नान शाहिद, जकरिया हयात, अरशद लियाकत, आदिल लतीफ, अहमद नदीम, गजनफर अली, इमाद शकील बट्ट, मुहम्मद हम्मादुद्दीन अंजुम, रहमान अब्दुल, अफराज, उमर मुस्तफा, अबू बकर महमूद, अली रजा, अब्दुल मतान और मुहम्मद इमाद।