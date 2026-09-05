Ind vs Pak, Asia Cup: 12 रन और 6 विकेट…पाकिस्तान टी20 में सबसे छोटे स्कोर पर सिमटा, भारतीय गेंदबाजों ने दिखाई औकात

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ महिला एशिया कप 2026 में इतिहास रच दिया. श्री चरणी और रीमा रावत की घातक गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान को उसके टी20 इंटरनेशनल के सबसे छोटे स्कोर पर ऑल आउट कर दिया

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला मुकाबला हर एक टूर्नामेंट में फैंस के लिए यादगार होता है. एशिया कप 2026 में दोनों महिला टीम के बीच मुकाबला भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया्. श्री चरणी और रीमा रावत की कातिलाना गेंदबाजी के आगे पूरी टीम अपने टी20 इंटरनेशनल के सबसे छोटे स्कोर पर सिमट गई.

पाकिस्तान के लिए एशिया कप के मुकाबले में मुनीबा अली और शावाल जुल्फिकार ने आक्रामक शुरुआत की. 5वें ओवर तक टीम ने 27 रन जोड़ लिए थे. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने अपने तुरुप के इक्के को निकाला और बॉल शेफाली वर्मा के हाथ में थमाई. उन्होंने मुनीबा को 13 रन पर क्लीन बोल्ड कर पाकिस्तान को पहला झटका दिया. इसके बाद श्री चरणी और फिर रीमा रावत ने आकर ऐसा कहर ढाया कि बल्लेबाजी क्रम तहस नहस हो गई.

Innings Break! An outstanding bowling performance from #TeamIndia! 🙌 🙌 3️⃣ wickets each for Sree Charani & Prema Rawat

2️⃣ wickets for Deepti Sharma

1️⃣ wicket for Shafali Verma Stay tuned for India's chase! ⌛️ Scorecard ▶️ https://t.co/1WHHWPMe2o#WomensAsiaCup pic.twitter.com/e27WuNsSL0 — BCCI Women (@BCCIWomen) September 5, 2026

रीमा और श्री चरणी ने ढाया कहर

पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय गेंदबाजी खासकर स्पिनर ने ऐसी कातिलानी गेंदबाजी की जिसने पाकिस्तान को शर्मसार कर दिया. अपने टी20 इतिहास के सबसे छोटे स्कोर पर टीम सिमट गई. श्री चरणी ने 4 ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए और 3 विकेट चटकाए. वहीं रीमा रावत की बात करें तो उन्होंने 4 ओवर में 9 रन देकर इतने ही बैटर को वापसी का टिकट थमाया.