India vs New Zealand 2nd Test Day 3: न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम पिछड़ती नजर आ रही है. क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में तीसरे दिन के दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने बड़ी बढ़त बना ली थी. दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 133 रन बना लिए जिससे बढ़त 243 रन हो गई है. रचिन रविंद्र 46 रन और डेरिल मिचेल 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.

न्यूजीलैंड की पहली पारी में 356 रन के जवाब में भारत महज 246 रन पर ही ढेर हो गया था. 110 रन की बढ़त हासिल करने के बाद दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने 133 बनाकर अपनी बढ़त को 250 रन के करीब पहुंचाया. अभी दो दिन के खेल में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के लिए भारत को चमत्कारी प्रदर्शन करना होगा. पहले बड़ी बढ़त लेने से मेजबान को रोकना होगा और फिर इसे हासिल करने का कारनामा. टीम इंडिया के लिए जीत नामुमकिन जैसी लग रही है. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में 34 रन देकर 2 विकेट हासिल किए.

Stumps on Day 3! Jasprit Bumrah and Washington Sundar with the wickets in the last session ☝️ Back tomorrow for the penultimate day of the series. Scorecard ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/YFd3nwaJeB — BCCI (@BCCI) November 29, 2026

बुमराह ने 292 गेंद बाद लिया विकेट

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में शानदार वापसी की. उन्होंने 12 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट झटके. बुमराह ने 292 गेंद के बाद टेस्ट क्रिकेट में विकेट हासिल किया. यह उनके टेस्ट करियर का सबसे लंबा विकेट रहित दौर रहा. उन्होंने टॉम लैथम और हेनरी निकोल्स को आउट करके भारत को शुरुआती सफलता दिलाई. इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने डेवोन कॉनवे को 51 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा. कॉनवे का शानदार कैच यशस्वी जायसवाल ने पॉइंट पर डाइव लगाकर पकड़ा.

चोट के कारण मैच से बाहर हुए आकाश दीप

भारत को तीसरे दिन बड़ा झटका लगा. पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज आकाश दीप को कन्कशन के कारण मुकाबले से बाहर होना पड़ा. बल्लेबाजी के दौरान न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन की एक ही ओवर में दो शॉर्ट गेंदें आकाश दीप के हेलमेट पर लगी थीं. दूसरी गेंद लगने के बाद उन्हें हेलमेट भी बदलना पड़ा. मेडिकल टीम ने उनकी दो बार जांच की और दोनों बार उन्हें खेलने के लिए फिट पाया. बाद में ड्रेसिंग रूम में उन्हें कन्कशन के लक्षण महसूस हुए. इसके बाद उन्हें मैच से बाहर कर दिया गया.

Caught and bowled by Bumrah and Henry Nicholls has to go. He departs after scoring 22 runs. Live – https://t.co/6iCwvH4Zap #NZvIND | @Jaspritbumrah93 https://t.co/PYbnib3tao — BCCI (@BCCI) November 29, 2026

117/7 से भारत ने बनाए 246 रन

भारत ने तीसरे दिन की शुरुआत अपनी पहली पारी में 116/6 के स्कोर से की थी. उस समय टीम न्यूजीलैंड से 297 रन पीछे थी. ध्रुव जुरेल 7 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि अंशुल कंबोज ने अभी खाता नहीं खोला था. तीसरे दिन सुबह कंबोज सिर्फ पांच गेंद खेलकर आउट हो गए. मैट हेनरी की गेंद पर हेनरी निकोल्स ने तीसरी स्लिप में उनका कैच पकड़ा. इसके बाद ध्रुव जुरेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी को संभाला. उन्होंने 170 गेंद पर 88 रन बनाए, जिसमें 14 चौके शामिल थे.

काइल जैमीसन ने भारत को किया परेशान

न्यूजीलैंड की ओर से काइल जैमीसन सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 69 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. उन्होंने गेंद को हवा और पिच से अच्छी मूवमेंट दिलाकर भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया. इसके अलावा मैट हेनरी, नाथन स्मिथ और जैकब डफी ने 2-2 विकेट अपने नाम किए.