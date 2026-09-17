Ind vs Afg 3rd T20 Live Streaming: भारत vs अफगानिस्तान तीसरा T20I, लाइव स्ट्रीमिंग, टेलीकास्ट और मैच की पूरी जानकारी

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Viplove Kumar
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भारतीय टीम ने लगातार दो मैच जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली है. अफगानिस्तान के खिलाफ आज का मैच जीतकर टीम इंडिया क्लीन स्वीप करना चाहेगी. तीसरे मैच में भारत के प्लेइंग इलेवन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं. ओपनर वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जाना तय माना जा रहा है.
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मैच दिल्ली में

नई दिल्ली. भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की T20I सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला अब से कुछ देर बाद खेला जाना है. भारतीय टीम ने लगातार दो मैच जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली है. अफगानिस्तान के खिलाफ आज का मैच जीतकर टीम इंडिया क्लीन स्वीप करना चाहेगी. तीसरे मैच में भारत के प्लेइंग इलेवन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं. ओपनर वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जाना तय माना जा रहा है.

अफगानिस्तान के खिलाफ इस सीरीज में भारतीय टीम ने दोनों ही मैच दिल्ली में खेला है. इस सीरीज के दोनों ही मुकाबले को टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीता था .पहले मैच में टीम के सामने 157 रन का लक्ष्य था जबकि दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने 160 रन का टारगेट सेट किया था.

तीसरे टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

भारत-अफगानिस्तान तीसरा T20I कब खेला जाएगा?

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा T20I 17 सितंबर, गुरुवार को खेला जाएगा.

सीरीज का तीसरा T20I मुकाबला कहां खेला जाना है?

भारत और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का मुकाबला मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत-अफगानिस्तान के बीच तीसरे T20I मैच को शाम 7:30 बजे से खेला जाना है. टॉस मैच शुरू होने से 30 मिनट पहले यानी शाम 7 बजे होगा।

भारत और अफगानिस्तान टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

तीसरे टी20 मुकाबले का सीधा प्रसारण Sony Sports Network के चैनलों पर किया जाएगा. दर्शक टीवी पर लाइव मैच देख सकेंगे.

भारत-अफगानिस्तान तीसरे T20I की फ्री लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

दी गई जानकारी के अनुसार मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.किसी विशेष मैच के लिए फ्री स्ट्रीमिंग उपलब्ध है या नहीं.

संभावित प्लेइंग XI:

संजू सैमसन (WK), अभिषेक शर्मा/वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर।

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।