अभिषेक शर्मा की खौफनाक बल्लेबाजी, नितीश-बिश्नोई की कातिलाना बॉलिंग, भारत की महाजीत से अफगानिस्तान का सूपड़ा साफ

भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ लगातार तीसरा मुकाबला जीतकर अफगानिस्तान का टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया. दिल्ली में खेले गए आखिरी मैच में अभिषेक शर्मा के तूफानी शतक के दम पर 7 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाया. इसके बाद नितीश कुमार रेड्डी और रवि बिश्नोई की घातक गेंदबाजी के बदौलत पूरी टीम को महज 94 रन पर ढेर कर 127 रन की बड़ी जीत दर्ज की.

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर क्लीन स्वीप कर दिया. दिल्ली में गुरुवार, 17 सितंबर को खेले गए आखिरी मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने अभिषेक शर्मा की रिकॉर्ड तोड़ शतकीय पारी के दम पर 221 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया. इसके बाद नितीश कुमार रेड्डी और रवि बिश्नोई की कातिलाना गेंदबाजी के दम पर पूरी टीम को महज 94 रन पर समेट दिया. 127 रन की बड़ी जीत के साथ ही भारत ने सीरीज को अपने नाम किया.

सीरीज के आखिरी मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. उनका यह फैसला अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी ने गलत साबित कर दिया. दोनों ही ओपनर ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 142 रन की साझेदारी कर डाली. अभिषेक शर्मा ने 30 बॉल पर सेंचुरी ठोक टी20 इंटरनेशनल में नया रिकॉर्ड बना डाला.

अभिषेक शर्मा की रिकॉर्ड तोड़ पारी

आईसीसी फुल मेंबर क्रिकेट देशों में सबसे तेज टी20 शतक जमाने का रिकॉर्ड अभिषेक ने अपने नाम कर लिया. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एलन फिन के 33 बॉल पर बनाए शतक के रिकॉर्ड को तोड़ डाला. 34 बॉल पर 11 छक्के और 9 चौके के दम पर उन्होंने 108 रन बना डाले. संजू सैमसन ने सीरीज में लगातार दूसरी हाफ सेंचुरी ठोकी. तिलक वर्मा बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 29 रन की पारी खेल स्कोर 7 विकेट पर 221 रन तक पहुंचाया.

What a way to get your 2️⃣nd consecutive 3️⃣-wicket haul! 🫡 How good was that over from Nitish Kumar Reddy? 🙇‍♂️ Scorecard ▶️ https://t.co/Zixki4RhPt#TeamIndia | #AFGvIND pic.twitter.com/nvEiYVt5cg — BCCI (@BCCI) September 17, 2026

नितीश-रवि की कातिलाना गेंदबाजी

एक तरफ जहां बल्लेबाजों ने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया तो गेंदबाजों ने उतनी ही कातिलाना गेंदबाजी कर अफगानिस्तान को 100 रन से पहले समेट दिया. पिछले मैच के हीरो नितीश कुमार रेड्डी ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट झटके. वहीं रवि बिश्नोई ने 3.1 ओवर में 26 रन देते हुए 3 सफलता हासिल की. अक्षर पटेल ने दो विकेट चटकाए जबकि जसप्रीत बुमराह और यश ठाकुर ने 1-1 विकेट अपने नाम किए.