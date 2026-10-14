Ind vs WI T20 : संजू सैमसन बाहर, वैभव सूर्यवंशी की एंट्री, चौथे टी20 में टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग XI

टीम इंडिया आज सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी. प्लेइंग इलेवन में बदलाव की उम्मीद की जा रही है. संजू सैमसन ने अपनी पिछली 10 टी20 इंटरनेशनल पारियों में 7 में फ्लॉप रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें उतारा जा सकता है.

नई दिल्ली. भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ आज एक बेहद अहम मुकाबले में खेलने उतरेगी. 5 मैचों की सीरीज का चौथा मैच खेला जाना है. टीम इंडिया आज सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी. प्लेइंग इलेवन में बदलाव की उम्मीद की जा रही है. संजू सैमसन ने अपनी पिछली 10 टी20 इंटरनेशनल पारियों में 7 में फ्लॉप रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें उतारा जा सकता है.

हैदराबाद में खेले जाने वाले मैच में कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर बदलाव कर सकते हैं. संजू सैमसन लगातार बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं. उनकी पिछली 10 पारियों पर नजर डालें तो 27, 10, 57, 50, 9, 7, 2, 11, 82 और 3 रन बनाए हैं. इसमें 7 बार बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं. ऐसे में उनकी जगह पर 15 साल की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जा सकता है. उनको अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने भेजा जा सकता है.

अभिषेक शर्मा इस वक्त काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपनी पिछली 10 टी20 इंटरनेशनल पारियों में एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं. उनका औसत लगभग 41 रहा है. आंकड़े बताते हैं कि संजू सैमसन निरंतरता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. सैमसन को चुनौती देने वाला नाम 15 वर्षीय बल्लेबाजी प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी का है. जापान में कुछ मुकाबलों में खेलने के बाद उन्हें फिलहाल बेंच पर बैठना पड़ रहा है.

बुधवार, 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेले जाने वाले मुकाबले में भी रनों का अंबार लगने की उम्मीद है. यहां की पिच पिचें बल्लेबाजी के अनुकूल रही हैं. टीमों ने 200 रन का आंकड़ा पार किया है. ऐसे बड़े लक्ष्य का पीछा भी आसान माना जाता है. ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या भारत अनुभवी संजू सैमसन को बाहर बैठाने का जोखिम उठाएगा?

तीसरे टी20 मुकाबले के लिए भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए थे. शिवम दुबे और कुलदीप यादव की जगह नीतीश रेड्डी और प्रिंस यादव को मौका दिया गया था. अब टीम मैनेजमेंट को तय करना है कि क्या उसे स्पेशलिस्ट के साथ जाना है या फिर विनिंग इलेवन को दोबारा उतारना है.

चौथे टी20 के लिए संभावित भारतीय प्लेइंग XI

1. अभिषेक शर्मा 2. संजू सैमसन/वैभव सूर्यवंशी 3. ईशान किशन 4. श्रेयस अय्यर (कप्तान) 5. तिलक वर्मा 6. नीतीश कुमार रेड्डी 7. नमन धीर 8. अक्षर पटेल 9. मयंक यादव/कुलदीप यादव 10. अर्शदीप सिंह 11. प्रिंस यादव