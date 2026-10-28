न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका, तेज गेंदबाज बाहर! किसे मिलेगा मौका

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 नवंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे. वह अभी तक हैमस्ट्रिंग की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं.

नई दिल्ली. न्यूजीलैंड में खेली जाने वाली वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका लग सकता है. जानकारी के मुताबिक तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा 4 नवंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे. वह अभी तक हैमस्ट्रिंग की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं. उनको सीरीज से बाहर होने पर जम्मू कश्मीर के गेंदबाज अकीब नबी को मौका मिल सकता है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक सूत्र ने बुधवार को समाचार एजेंसी पीटीआई को प्रसिद्ध कृष्णा के चोट की जानकारी दी. उनको वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. इसके बाद से वह मैदान से बाहर हैं. अब उनके फिटनेस टेस्ट और मैच सिमुलेशन की तारीख तय की गई है. टीम मैनेजमेंट और चयन समिति का मानना है कि उन्हें वनडे क्रिकेट में जल्दबाजी में उतारने के बजाय टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह फिट होने का समय दिया जाना चाहिए.

1 और 2 नवंबर को होगा फिटनेस टेस्ट

बीसीसीआई के सूत्र के मुताबिक, प्रसिद्ध कृष्णा की रिकवरी अच्छी चल रही है. बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 1 और 2 नवंबर को उनका मैच सिमुलेशन और फिटनेस टेस्ट होना है. इसके बाद ही उनकी फिटनेस की स्थिति का आकलन किया जा सकेगा. सूत्र ने कहा कि टीम प्रबंधन और राष्ट्रीय चयन समिति चाहती है कि प्रसिद्ध कृष्णा टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार रहें. इस फॉर्मेट में उनकी जरूरत वनडे की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

अकीब नबी ने इंडिया ए के लिए किया प्रभावित

इस बीच जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी को प्रसिद्ध की जगह चुने जाने की खबर सामने आ रही है. यह गेंदबाज इस समय न्यूजीलैंड में है और इंडिया ए की तरफ से न्यूजीलैंड ए के खिलाफ खेल रहा है. उन्होंने लिंकन में खेले गए पहले अनौपचारिक रेड-बॉल मुकाबले में अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया. प्रसिद्ध कृष्णा की अनुपस्थिति में औकिब जैसे तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन पर भी नजर रखी जा सकती है. न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए उनके चयन को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.