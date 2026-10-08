Ind vs WI T20: संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी को छोड़िए, दूसरे टी20 में उतरेगा रफ्तार का सौदागर, संभावित प्लेइंग XI

कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मुकाबले में बदलाव के साथ उतर सकते हैं. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलने उतर सकते हैं.

नई दिल्ली. वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने दमदार जीत दर्ज की. कप्तान श्रेयस अय्यर की नाबाद शतकीय पारी ने टीम को जीत तक पहुंचाया. 1-0 की बढ़त लेकर टीम इंडिया आज दूसरे मैच में खेलने उतरेगी. भारतीय टीम जीत के बाद भी प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर सकती है. तेज गेंदबाजी में प्रिंस यादव की वापसी हो सकती है.

कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मुकाबले में बदलाव के साथ उतर सकते हैं. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलने उतर सकते हैं. उनको वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले में भारत की प्लेइंग इलेवन में वापसी का मौका दिया जा सकता है. प्रिंस पिछले तीन महीनों से क्रिकेट से दूर हैं. जुलाई में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान वह चोटिल हो गए थे. इसके बाद उन्हें एशियन गेम्स के लिए भारत की टीम में भी जगह नहीं मिली. भारत की एशियन गेम्स टीम में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर तेज गेंदबाजी विकल्प के तौर पर शामिल थे, जबकि प्रिंस को टीम में नहीं चुना गया था.

बात करें वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 मैच की तो मयंक यादव प्लेइंग इलेवन का हिस्सा थे. भारतीय टीम के गेंदबाजी आक्रमण में वो गेंदबाजों में सबसे महंगे साबित हुए. मयंक ने चार ओवर में 40 रन देकर सिर्फ 1 विकेट हासिल किया था. चर्चा अनुभवी ओपनर संजू सैमसन के नाम पर भी हो रही है. फॉर्म में निरंतरता ना होने की वजह से ये बैटर सवालों के घेरे में है. टीम मैनेजमेंट उनको लगातार मौका दे रही है लेकिन वो किसी मैच में चलते हैं तो किसी में फ्लॉप हो जाते हैं. उनकी वजह से वैभव सूर्यवंशी को बाहर बैठना पड़ता है. सैमसन ने पिछले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ अर्धशतक लगाया था, लेकिन उसके बाद उनकी पारियां 9, 7, 2 और 11 रन की रही हैं. पिछले चार मैचों में उनकी साझेदारियां भी सिर्फ 7, 12, 2 और 29 रन की रही हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI:

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह।