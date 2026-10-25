टीम इंडिया ने बनाए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड, डबल धमाका से मचाया हाहाकार, ऐसा करने वाली पहली टीमं

भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में चार विकेट से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया. शनिवार (24 अक्टूबर) को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले गए मुकाबले में भारत ने 181 रन का लक्ष्य 19.5 ओवर में हासिल कर लिया.

नई दिल्ली. न्यूजीलैंड के दौर पर भारतीय टीम ने गजब का खेल दिखाया है. 5 मैचों की सीरीज में लगातार दूसरी जीत दर्ज की और बढ़त 2-0 कर ली. इस मैच में मिली जीत के साथ ही टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया. टी20 इंटरनेशनल में भारत के जीते हुए मुकाबलों की संख्या 200 हो गई. इतना ही नहीं 300 टी20 इंटरनेशनल खेलने में 200 मैच जीतने वाला भारत पहला देश बन गया है.

भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में चार विकेट से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया. शनिवार (24 अक्टूबर) को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले गए मुकाबले में भारत ने 181 रन का लक्ष्य 19.5 ओवर में हासिल कर लिया. यह भारत का 300वां टी20 इंटरनेशनल मैच भी था. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली. भारत की जीत में तिलक वर्मा ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने नाबाद अर्धशतक जड़कर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया. नमन धीर और नीतीश कुमार रेड्डी ने छोटी लेकिन मैच पलटने वाली पारियां खेलीं.

2 in 2 at Christchurch ✅ 📸 Snapshots from #TeamIndia’s landmark 3️⃣0️⃣0️⃣th T20I 💙 Scorecard ▶️ https://t.co/FZtUFIFWS2 #NZvIND https://t.co/7LkJnIgfJk — BCCI (@BCCI) October 24, 2026

भारत पहुंचा सबसे ऊपर

न्यूजीलैंड पर मिली शनिवार की जीत के साथ भारत ने टी20 क्रिकेट में अपनी 200वीं जीत दर्ज की. इंटरनेशनल क्रिकेट, घरेलू और फ्रेंचाइजी टी20 मुकाबलों में यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत दुनिया की पहली टीम बन गई है. सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाली टीमों की लिस्ट में पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है. साल 2009 में टी20 विश्व कप जीतने वाली पाकिस्तानी टीम ने अब तक खेले गए 304 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 176 जीत हासिल की हैं. भारत ने अपनी 200 एकतरफा जीत के अलावा सुपर ओवर में पांच मुकाबले भी जीते हैं. 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ बॉल आउट में भी भारतीय टीम को जीत मिली थी. नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला बारिश के कारण टाई रहा था.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाली टीमें

टीम समय अवधि मैच जीत हार टाई बेनतीजा सर्वोच्च स्कोर न्यूनतम स्कोर भारत 2006–2026 300 200 83 7 10 297 74 पाकिस्तान 2006–2026 304 176 116 4 8 232 74 न्यूजीलैंड 2005–2026 269 135 112 10 12 254 60 दक्षिण अफ्रीका 2005–2026 235 129 101 2 3 259 74 इंग्लैंड 2005–2026 233 128 92 2 11 304 80

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड शानदार

भारत का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कई बड़ी टीमों के खिलाफ रिकॉर्ड मजबूत रहा है. ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम ने 22-22 मुकाबले जीते हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ 33 टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत का जीत-हार रिकॉर्ड 19-11 का है. टीम इंडिया ने कीवी टीम के खिलाफ दो सुपर ओवर भी जीते हैं.भारत दुनिया की इकलौती टीम है, जिसका अब तक सामना की गई हर टीम के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में जीत-हार का रिकॉर्ड सकारात्मक है.