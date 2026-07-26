Ind vs Zim T20: वैभव सूर्यवंशी की आंधी, मयंक यादव का कहर, टीम इंडिया ने किया जिम्बाब्वे का क्लीन स्वीप

भारतीय टीम ने आयरलैंड और इंग्लैंड के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीतकर जीतकर फैंस को राहत दी. तीनों मैच जीतकर टीम इडिया ने मेजबान का क्लीन स्वीप किया और श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान पहली सीरीज जीती.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस को जिस जीत का इंतजार था वो आ गया. वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद चयनकर्ताओं ने सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाकर श्रेयस अय्यर को टीम की कमान दी. आयरलैंड और इंग्लैंड में शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया जिमाबाब्वे में तीन मैचों की सीरीज में खेलने उतरी. लगातार तीनों मुकाबले जीतकर टीम ने क्लीन स्वीप किया और अय्यर को पहली सीरीज जीत मिली. भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले में 35 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली.

कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारत ने पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्लीन स्वीप किया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने शानदार 49 गेंद में 81 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। ईशान किशन ने 29 और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 27 रन का योगदान दिया. जिम्बाब्वे की ओर से ब्रैड इवांस ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए, जबकि सिकंदर रजा, ब्लेसिंग मुजरबानी और वेस्ली मधेवेरे को 1-1 सफलता मिली.

मयंक यादव की घातक गेंदबाजी

193 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत बेहद खराब रही. ब्रायन बेनेट पहली ही गेंद पर गोल्डन डक का शिकार बने, जबकि कप्तान सिकंदर रजा भी बिना खाता खोले आउट हो गए. रयान बर्ल ने 43 गेंद पर 54 रन और वेस्ली मधेवेरे ने 29 रन बनाए. भारतीय गेंदबाजों के सामने जिम्बाब्वे की टीम 157 रन पर सिमट गई. भारत की ओर से मयंक यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके. यश ठाकुर ने 2 विकेट लिए, जबकि आशोक शर्मा और रवि बिश्नोई को 1-1 सफलता मिली. इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए जिम्बाब्वे का 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया.

वैभव सूर्यवंशी बने प्लेयर ऑफ द मैच

जिमबाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी ने अकेले दम पर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया. भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाया. इसमें से वैभव ने 49 बॉल का सामना करते हुए 8 चौके और 4 छक्के के दम पर 81 रन की पारी खेली. टीम के बाकी बल्लेबाज 30 रन के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाए. इस मैच जिताऊ पारी की वजह से वैभव को उनके करियर का पहला प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.