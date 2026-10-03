India Beat Pakistan: अभिषेक और तिलक की तबाही, पाकिस्तान को भारत ने रौंदा, फाइनल में धूल चटा गोल्ड मेडल पर कब्जा

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Viplove Kumar
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भारतीय टीम के खिलाफ पाकिस्तान को एक और क्रिकेट मैच में हार का सामना करना पड़ा है. एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में टीम इंडिया ने 19 रन की जीत दर्ज कर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया. 211 रन के जवाब में पाकिस्तान की टीम 6 विकेट पर 192 रन ही बना पाई.
भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने पाकिस्तान को एशियन गेम्स फाइनल में रौंदते हुए लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा की तूफानी फिफ्टी के दम पर 6 विकेट पर 211 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया. पाकिस्तान की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट पर 192 रन ही बना पाई. भारत ने 19 रन से मुकाबला जीतकर एशियन गेम्स में तिरंगा लहराया.

भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने एशियन गेम्स फाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करन का फैसला लिया था. वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी शुरुआत की लेकिन विकेट गंवा बैठे. इससे बाद अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर खबर ली. 20 बॉल पर फिफ्टी ठोकी और फिर 61 रन की पारी खेलकर आउट हुए. इस पारी के दौरान 3 चौका और 7 छक्का लगाया. उनके आउट होने के बाद तिलक वर्मा ने छठे नंबर पर आकर अर्धशतक जमा टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया. तिलक ने 22 बॉल पर 51 रन की पारी खेल डाली.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।