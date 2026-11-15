Ind vs Nz ODI Series: रोहित और विराट फ्लॉप…बॉलर्स ने पलट दी बाजी, टी20 के बाद वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड को दी मात

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की आखिरी वनडे 22 रन से जीतकर सीरीज को 3-1 से अपने नाम किया. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 209 रन का स्कोर खड़ा किया था. मेजबान टीम 48.1 ओवर में 187 रन पर सिमट गई.

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड में अपनी जीत का सफर जारी रखते हुए लगातार दूसरी सीरीज अपने नाम की. पिछले मैच में मेजबान के खिलाफ मिली शर्मनाक हार का बदला चुकता किया. फ्लॉप बल्लेबाजी के बाद घातक गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने जीत दर्ज की. भारत से मिले 210 रन के लक्ष्य के आगे पूरी कीवी टीम महज 187 रन पर सिमट गई. 5 मैचों की वनडे सीरीज को टीम इंडिया ने 3-1 से अपने नाम किया. एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था.

न्यूजीलैंड के दौरे पर भारतीय टीम ने लगातार दूसरी सीरीज में जीत दर्ज की. 5 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. टीम इंडिया की बल्लेबाजी पिछले मैच जैसे ही बिल्कुल खस्ता हाल रही. रोहित शर्मा 7 रन बनाकर आउट हुए जबकि विराट कोहली महज 5 रन पर अपना विकेट गंवा बैठे. शुभमन गिल की जगह ओपनिंग कर रहे रुतुराज गायकवाड 18 रन की पारी ही खेल पाए. टीम को कप्तान श्रेयस अय्यर ने कुछ हद तक संभाला लेकिन टिकनर ने उनको भी 22 रन पर वापसी का रास्ता दिखा दिया.

A series victory to savour 🥳 #TeamIndia clinch a thriller at the Bay Oval to take the #NZvIND ODI series 3️⃣-1️⃣ 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/wqxhoXb2WC https://t.co/aAwPMyBykt — BCCI (@BCCI) November 15, 2026

अक्षर और ईशान ने बचाई लाज

टीम को 86 रन के स्कोर पर 4 झटके लगने के बाद अक्षर पटेल ने ईशान किशन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया. दोनों ने टीम के लिए 46-46 रन की पारी खेल स्कोर को 200 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. नमन धीर ने 22 रन बनाए. मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की आखिर में खेली गई 14-14 रन की पारी ने स्कोर 209 रन तक पहुंचाया.

घातक गेंदबाजी ने दिलाई जीत

न्यूजीलैंड के खिलाफ स्कोर कम बनाने के बाद भारतीय टीम को बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद थी. अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज ने यही काम करके दिखाया. दोनों ने टीम को शुरुआती सफलता दिलाई और न्यूजीलैंड की आधी टीम 119 रन पर वापस लौट चुकी थी. धीरे-धीरे बॉलर्स ने शिकंजा कसा और मेहमान टीम 48.1 ओवर में 187 रन पर ढेर हो गई. अर्शदीप सिंह ने 30 रन देकर 3 विकेट झटके जबकि सिराज और अक्षर ने 2-2 सफलता हासिल की. अकिब नबी, यश ठाकुर और नमन धीर ने 1-1 विकेट अपने नाम किए.