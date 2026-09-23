भारत ने ऑस्ट्रेलिया का किया क्लीन स्वीप, कप्तान ने ठोका धमाकेदार शतक, U19 टीम ने रौंद डाला

राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए तीसरे अंडर-19 वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया.

नई दिल्ली. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाने वाला हर मुकाबला जोरदार होता है. अंडर 19 टीम ने तीन मैचों की यूथ वनडे सीरीज में कंगारुओं का बुरी तरह से धो डाला. राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए तीसरे और आखिरी मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.3 ओवर में 254 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 41.2 ओवर में ही 4 विकेट खोकर इसे हासिल किया. भारत की जीत के हीरो कप्तान लक्ष्य रायचंदानी रहे, जिन्होंने नाबाद शतक लगाया.

भारत अंडर 19 टीम ने पहले यूथ वनडे को 7 रन से जीता था. इसके बाद दूसरे मुकाबले में 102 रन की बड़ी जीत हासिल कर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल की. तीसरे और आखिरी मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम कर सीरीज में मेहमान टीम का क्लीन स्वीप कर दिया. भारत ने 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को आर्यवीर सहवाग और लक्ष्य रायचंदानी ने तेज शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 58 रन जोड़े. सहवाग ने 31 गेंद पर 34 रन बनाए. इसके बाद वीके विनीत 10 रन बनाकर आउट हो गए. कप्तान रायचंदानी ने एक छोर संभाले रखा और कुशाग्र ओझा के साथ साझेदारी की.



ओझा 53 गेंद पर 45 रन बनाकर आउट हुए. कप्तान ने एक तरफ से रन बनाना जारी रखा. उन्होंने 40वें ओवर में 100 गेंद पर अपना शतक पूरा किया. उन्होंने 106 गेंद पर नाबाद 110 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. रजत भगेल ने 34 गेंद पर नाबाद 44 रन की तेज पारी खेली. उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाए.

वनडे सीरीज गंवाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया U19 टीम भारत के खिलाफ दो अनौपचारिक टेस्ट मैच खेलेगी. इन मुकाबलों की शुरुआत 27 सितंबर से होगी.