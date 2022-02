आज समाज डिजिटल, नई दिल्ली :

India and Denmark will clash in Davis Cup on 4 and 5th March : लगभग पांच दशकों के बाद प्रतिष्ठित दिल्ली जिमखाना क्लब (डीजीसी) में डेविस कप की वापसी होने जा रही है। तीन बार फाइनल में पहुंचने वाले भारत का उच्च रैंकिंग वाले डेनमार्क से सामना होगा। यह ऐतिहासिक विश्व ग्रुप प्लेऑफ 1 मुकाबला 4 और 5 मार्च को भारत और डेनमार्क के बीच डीजीसी के फास्ट ग्रास कोर्ट पर होने जा रहा है।

सितंबर 1984 के बाद से भारत और डेनमार्क के बीच पहला मुकाबला होगा, जहां भारत ने आरहूस में डेनमार्क के खिलाफ 3-2 से जीत दर्ज की थी। पहली बार दोनों पक्षों ने एक-दूसरे का सामना 1927 में किया था जब डेनमार्क ने कोपेनहेगन में क्वार्टर फाइनल में भारत को 5-0 से हरा दिया था।

इससे पहले भारत ने तीन बार 1966, 1974 और 1987 के डेविस कप फाइनल में जगह बनाई है लेकिन कभी भी ‘टेनिस का विश्व कप’ नहीं जीत सका। यह टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आईटीएफ) द्वारा करवाया जाता है।

अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआईटीए) के अध्यक्ष और डेविस कप आयोजन समिति (ओसी) के अध्यक्ष अनिल जैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि “इस आयोजन से टेनिस के खेल को देश में अधिक लोकप्रियता हासिल करने में मदद मिलेगी।

डेविस कप एक प्रतिष्ठित आयोजन है और हमें घरेलू धरती पर तीन साल बाद इसकी मेजबानी करने की खुशी है। भारत के खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का यह एक शानदार मौका है। हमें विश्वास है कि इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के आयोजन से टेनिस को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।”

इस अवसर पर डीजीसी के प्रशासक और डेविस कप आयोजन समिति के सह-अध्यक्ष ओम पाठक ने कहा है कि, “दिल्ली जिमखाना क्लब में डेविस कप 2022 को कई मायनों में गेम चेंजर के रूप में याद किया जायेगा। इस आयोजन की भव्यता खेल को आवश्यक दिशा प्रदान करेगी, जो टेनिस और खेल प्रेमियों को प्रेरित करेगी। इस आयोजन को भारत में टेनिस के खेल के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी।”

भारतीय टीम की तैयारी के बारे में बात करते हुए देश के गैर खिलाड़ी कप्तान रोहित राजपाल ने कहा है कि “डेनमार्क एक बहुत अच्छी टीम है। हम अपने मैचों के लिए अच्छी तैयारी कर रहे हैं और अब हमें सिर्फ अपनी ताकत पर ध्यान देने की जरूरत है। इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए यही हमारी रणनीति होगी।” भारत को तीन साल बाद घरेलू मुकाबले का जिम्मा सौंपा गया है और दिल्ली पांच साल से ज्यादा समय के बाद डेविस कप मैचों की मेजबानी करने जा रहा है।

डेविस कप के लिए भारतीय टीम

प्रजनेश गुणेश्वरन युकी भांबरी रोहन बोपन्ना रामकुमार रामनाथन दिविज शरण

रिजर्व: साकेत माइनेनी और दिग्विजय प्रताप सिंह

डेविस कप के लिए डेनमार्क की टीम

मिकेल टॉरपेगार्ड (210वां स्थान) जोहान्स इंगिल्डसन (805 स्थान पर) क्रिश्चियन सिग्सगार्ड (रैंक 833) एल्मर मोलर (रैंक 1708) फ्रेडरिक लोचटे नीलसन (कप्तान)

कोच: मार्टिन किलेमोज लिनेट

