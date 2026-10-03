15 साल के बच्चे से डरा पाकिस्तान, वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बाद ऐसी हरकत, शर्मनाक इशारा

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Viplove Kumar
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अयूब के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर वैभव आउट हुए. उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर उस्मान खान के हाथों में चली गई. इस दौरान वैभव अपना संतुलन भी खो बैठे. वैभव ने आउट होने से पहले सिर्फ 9 गेंदों में 15 रन बनाए थे, जिसमें दो छक्के शामिल थे.
वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बाद ऐसी हरकत, शर्मनाक इशारा

नई दिल्ली. भारतीय टीम एशियन गेम्स के फाइनल में गोल्ड मेडल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने उतरी. इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने छक्के जमाए. उन्होंने ओक ही ओवर में पहले छक्का लगाया फिर चौका भी जड़ दिया. इसे देखने के बाद गेंदबाज तिलमिला गए. जब एक गलत शॉट पर मुफ्त में वैभव का विकेट पाकिस्तान को मिला तो वो हद से ज्यादा उत्साहित हो गए. इस दौरान पाकिस्तान के सैम अयूब ने भारत के 15 साल के बैटर को आउट करने के बाद अजीब इशारा किया.

वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान के खिलाफ तूफानी शुरुआत करते हुए दो छक्के लगाए. 9 बॉल खेलने के बाद वो एक गलत शॉट लगा बैठे. उनके ग्लब्स से बॉल टकराकर ऊपर उठी और विकेटकीपर उस्मान ने इसे लपक लिया. विकेट लेने के बाद गेंदबाज ने अनोखे अंदाज में जश्न मनाया. अयूब ने बच्चे को गोद में झुलाने जैसा इशारा किया. इसके बाद अभिषेक शर्मा ने उसी ओवर में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के गेंदबाज को करारा जवाब दिया. अयूब के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर वैभव आउट हुए. उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर उस्मान खान के हाथों में चली गई. इस दौरान वैभव अपना संतुलन भी खो बैठे. वैभव ने आउट होने से पहले सिर्फ 9 गेंदों में 15 रन बनाए थे, जिसमें दो छक्के शामिल थे.

अभिषेक ने उसी ओवर में ठोके छक्के-चौके

अपने साथी ओपनर को आउट करने के बाद ऐसा इशारा करने का बदला दनादन पिटाई करके ली. अयूब के जश्न के बाद अभिषेक शर्मा ने बल्ले से जोरदार जवाब दिया. उन्होंने उसी ओवर में एक छक्का और दो चौके लगाकर साफ कर दिया कि वैभव का विकेट भारत की रफ्तार को नहीं रोक सकता. अभिषेक ने पावरप्ले में ही भारत को तूफानी शुरुआत दिला दी थी. उन्होंने महज 20 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया. भारत ने पावरप्ले में 2 विकेट पर 81 रन बनाए. इसमें अभिषेक की बड़ी भूमिका रही। वह बाद में 28 गेंद में 61 रन बनाकर आउट हुए. उनकी पारी में 3 चौके और 7 छक्के शामिल रहे.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।