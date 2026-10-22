Ind vs NZ: न्यूजीलैंड में टीम इंडिया की तूफानी शुरुआत, 3 बैटर ने बिगाड़ा मेजबान का खेल, पहाड़ जैसा लक्ष्य किया हासिल

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Viplove Kumar
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भारत ने गुरुवार (22 अक्टूबर) को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में इतिहास रच दिया. टीम इंडिया ने टी20 इंटरनेशनल इतिहास के अपने सबसे बड़े लक्ष्य 226 रन को हासिल किया.
भारत ने न्यूजीलैंड के पहले टी20 मैच में हराया

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत ऐतिहासिक जीत के साथ की है. भारत ने गुरुवार (22 अक्टूबर) को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में इतिहास रच दिया. टीम इंडिया ने टी20 इंटरनेशनल इतिहास के अपने सबसे बड़े लक्ष्य 226 रन को हासिल किया. संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और नमन धीर की धमाकेदार पारी के दम पर 5 मैचों की सीरजी में 1-0 की बढ़त हासिल की.

टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के खिलाफ 4 विकेट पर 225 रन बनाया. टीम इंडिया के गेंदबाजों की कुटाई करते हुए ग्लेन फिलिप्स ने महज 40 बॉल पर 82 रन की नाबाद पारी खेली. फिन एलन ने आउट होने से पहले 24 बॉल पर 45 रन ठोक डाले. आखिर में बेवन जेकब के 31 रन ने टीम को 225 रन तक पहुंचाया. चार साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने उतरे भुवनेश्वर कुमार की वापसी निराशाजनक रही. 4 ओवर में 49 रन देने के बाद एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए. अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट चटकाया.

3 बैटर ने बिगाड़ा न्यूजीलैंड का खेल

पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने तूफानी शुरुआत की. 29 रन की पारी खेलकर अभिषेक अपना विकेट गंवा बैठे और तिलक वर्मा भी सस्ते में आउट हो गए. संजू ने एक छोर पर पिटाई जारी रखी. उन्होंने 23 बॉल पर 7 चौके और 3 छक्के के दम पर फिफ्टी जमाई. 33 बॉल पर 67 रन की पारी खेल संजू मिचेल सैंटनर की गेंद पर बोल्ड हुए. इसके बाद ईशान किशन भी महज 1 रन बनाकर वापस लौट गए.


कप्तान श्रेयस अय्यर ने यहां से कमान संभाली और पारी को आगे बढ़ाया. उनको अक्षर पटेल का साथ मिला और फिर नमन धीर ने 15 बॉल पर 42 रन की पारी खेल भारत की जीत लगभग पक्की कर दी. 19.4 ओवर में टीम ने 6 विकेट पर 230 रन बनाकर इतिहास रच दिया. इस जीत के साथ भारत ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना अब तक का सबसे बड़ा सफल रन चेज पूरा किया। भारतीय टीम ने बल्लेबाजी में दम दिखाते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और मुकाबला अपने नाम कर लिया. इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रन का लक्ष्य हासिल किया था.

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Viplove Kumar
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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।