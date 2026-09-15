IND vs AFG: संजू सैमसन का तूफान और नितीश रेड्डी की घातक गेंदबाजी, सीरीज पर भारत का कब्जा, अफगानिस्तान को धो डाला

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Viplove Kumar
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टॉस जीतकर श्रेयस अय्यर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और नितीश कुमार रेड्डी की धारदार बॉलिंग के दम पर विरोधी टीम के 159 रन के स्कोर पर रोक दिया. संजू सैमसन की तूफानी फिफ्टी की बदौलत 14.5 ओवर में भारत ने 3 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल की. 2-0 की अजेय बढ़त के साथ सीरीज भारत ने अपनी नाम कर ली.
भारत ने अफगानिस्तान से जीता लगातार दूसरे टी20, सीरीज में अजेय बढ़त

नई दिल्ली. भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज पर लगातार दूसरी जीत से कब्जा कर लिया. टॉस जीतकर श्रेयस अय्यर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और नितीश कुमार रेड्डी की धारदार बॉलिंग के दम पर विरोधी टीम के 159 रन के स्कोर पर रोक दिया. संजू सैमसन की तूफानी फिफ्टी की बदौलत 14.5 ओवर में भारत ने 3 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल की. 2-0 की अजेय बढ़त के साथ सीरीज भारत ने अपनी नाम कर ली.

अफगानिस्तान की टीम टॉस हारने के बाद भारत के खिलाफ दूसरे मुकाबले में उतरी को उसकी शुरुआत बेहद निराशाजनक रही. टीम के स्टार ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज को अर्शदीप सिंह ने बिना खाता खोले वापसी की टिकट थमा दिया. पारी को कप्तान इब्राहिम जादरान ने सेदिकुल्लाह अटल के साथ आगे बढ़ाया और स्कोर 51 रन तक पहुंचाया. 37 रन बनाने के बाद कप्तान नितीश कुमार रेड्डी के शिकार बने. इसके बाद गुलबदिन नैब और पिछले मैच के स्टार अजमतुल्लाह उमरजई जल्दी ही अपना विकेट गंवा बैठे. 20 ओवर में टीम 8 विकेट पर 159 रन ही बना पाई. राशिद खान और मोहम्मद नबी ने आखिरी में आकर टीम को इस स्कोर तक पहुंचाया.

नितीश रेड्डी का जलवाब

भारत की तरफ से इस मैच में सबसे ज्यादा विकेट नितीश कुमार रेड्डी ने चटकाए. उन्होंने 3 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए. पिछले मैच के स्टार अर्शदीप ने 35 रन देकर 4 ओवर में 2 विकेट हासिल किए. जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई ने 1-1 विकेट झटका.

संजू सैमसन की तूफानी फिफ्टी

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में फ्लॉप रहे संजू सैमसन ने इस मैच में धमाकेदार पारी खेल डाली. उन्होंने 259 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए महज 22 बॉल पर 57 रन बना डाले. इस पारी के दौरान 7 चौके और 4 छक्के मारे. उनके अलावा अभिषेक शर्मा ने 39 और ईशान किशन ने 38 रन की पारी खेली. भारत ने जीत का लक्ष्य तीन विकेट खोकर हासिल किया.

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Viplove Kumar
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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।