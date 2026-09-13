Ind Vs Afg 1st T20I Weather Report: भारत-अफगानिस्तान पहला टी20 चढ़ जाएगा बारिश की भेंट, भारी बारिश की संभावना

भारत और अफगानिस्तान के बीच यह मुकाबला राष्ट्रीय राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. कमाल की बात यह है कि अपने ही देश में भारतीय टीम मेहमान बनकर खेलने उतरेगी. इस मैच का मेजबानी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है .

नई दिल्ली. भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले पहले टी20 मैच का इंतजार हर एक फैन को है. रविवार शाम तीन मैचों की सीरीज का पहला टी20 मुकाबला खेला जाना है. फैंस का दिल दुखाने वाली खबर ये है कि इस मुकाबले पर बारिश का साया है. भारत और अफगानिस्तान के बीच यह मुकाबला राष्ट्रीय राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. कमाल की बात यह है कि अपने ही देश में भारतीय टीम मेहमान बनकर खेलने उतरेगी. इस मैच का मेजबानी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है .

पूरे देश में इस समय मानसून का असर देखने को मिल रहा है. देश की राजधानी में भी यह पूरी तरह से सक्रिय है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बुधवार तक बारिश का दौर जारी रह सकता है. 20-20 ओवर के इस मुकाबले में अगर बारिश आई तो इसे छोटा किया जा सकता है. लोगों को मुकाबला देखने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो बारिश से निपटने के तमाम इंतजाम करके ही घर से बाहर निकलें.

बारिश की कितनी संभावना?

AccuWeather ने पूर्वानुमान जताया था कि रविवार को दिल्ली में सुबह कुछ समय धूप रहने के बाद आसमान में बादल छाए रहेंगे. दिन की शुरुआत से कुछ ऐसा ही देखने को मिला है. आशंका जताई जा रही है कि दोपहर में हल्की बारिश होगी. इस दौरान बारिश की संभावना करीब 64 प्रतिशत बताई गई है. तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. असली समस्या ये है कि जब मुकाबला खेला जाना है तब शाम के समय मौसम बादलों से घिरा रहने. कई कुछ इलाकों में बारिश होने का संभावना जताई जा रही है. अच्छी बात यह है कि मैच के दौरान बारिश की संभावना घटकर करीब 49 प्रतिशत रह सकती है. भारतीय टीम को शाम 7:30 बजे अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलने मैदान पर उतरना है. रात में बारिश की संभावना करीब 55 प्रतिशत, जबकि गरज के साथ बौछार की संभावना 33 प्रतिशत बताई गई है.