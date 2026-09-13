Ind Vs Afg 1st T20I Weather Report: भारत-अफगानिस्तान पहला टी20 चढ़ जाएगा बारिश की भेंट, भारी बारिश की संभावना

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Viplove Kumar
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भारत और अफगानिस्तान के बीच यह मुकाबला राष्ट्रीय राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. कमाल की बात यह है कि अपने ही देश में भारतीय टीम मेहमान बनकर खेलने उतरेगी. इस मैच का मेजबानी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है .
भारत -अफगानिस्तान मैच के दौरान बारिश की संभावना

नई दिल्ली. भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले पहले टी20 मैच का इंतजार हर एक फैन को है. रविवार शाम तीन मैचों की सीरीज का पहला टी20 मुकाबला खेला जाना है. फैंस का दिल दुखाने वाली खबर ये है कि इस मुकाबले पर बारिश का साया है. भारत और अफगानिस्तान के बीच यह मुकाबला राष्ट्रीय राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. कमाल की बात यह है कि अपने ही देश में भारतीय टीम मेहमान बनकर खेलने उतरेगी. इस मैच का मेजबानी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है .

पूरे देश में इस समय मानसून का असर देखने को मिल रहा है. देश की राजधानी में भी यह पूरी तरह से सक्रिय है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बुधवार तक बारिश का दौर जारी रह सकता है. 20-20 ओवर के इस मुकाबले में अगर बारिश आई तो इसे छोटा किया जा सकता है. लोगों को मुकाबला देखने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो बारिश से निपटने के तमाम इंतजाम करके ही घर से बाहर निकलें.

बारिश की कितनी संभावना?

AccuWeather ने पूर्वानुमान जताया था कि रविवार को दिल्ली में सुबह कुछ समय धूप रहने के बाद आसमान में बादल छाए रहेंगे. दिन की शुरुआत से कुछ ऐसा ही देखने को मिला है. आशंका जताई जा रही है कि दोपहर में हल्की बारिश होगी. इस दौरान बारिश की संभावना करीब 64 प्रतिशत बताई गई है. तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. असली समस्या ये है कि जब मुकाबला खेला जाना है तब शाम के समय मौसम बादलों से घिरा रहने. कई कुछ इलाकों में बारिश होने का संभावना जताई जा रही है. अच्छी बात यह है कि मैच के दौरान बारिश की संभावना घटकर करीब 49 प्रतिशत रह सकती है. भारतीय टीम को शाम 7:30 बजे अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलने मैदान पर उतरना है. रात में बारिश की संभावना करीब 55 प्रतिशत, जबकि गरज के साथ बौछार की संभावना 33 प्रतिशत बताई गई है.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।