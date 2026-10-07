ICC Rankings: वेस्टइंडीज के खिलाफ ठोकी सेंचुरी, श्रेयस अय्यर को आईसीसी से मिला इनाम, टी20 रैंकिंग में बड़ा बदलाव

भारत के T20I कप्तान श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजों की ताजा ICC T20I रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ सातवीं रैंक हासिल कर ली है। वहीं, वनडे कप्तान शुभमन गिल वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में अब भी शीर्ष स्थान पर कायम हैं।

नई दिल्ली. भारतीय टीम के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 में बल्ले से जो तबाही मचाई उसने हंगामा मचा दिया. लखनऊ में खेले गए मैच में उन्होंने धमाकेदार सेंचुरी ठोकी और टीम को जीत दिलाकर मैदान से वापस लौटे. अपने टी20 करियर का पहला शतक जमाने का फायदा कप्तान साहब को आईसीसी रैंकिंग में हुआ है. श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजों की ताजा ICC T20I रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल किया है.

बुधवार को आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी की है. टी20 रैंकिंग में श्रेयस अय्यर जोरदार फायदा पहुंचा है. उन्होंने धमाकेदार सेंचुरी जमाने के बाद टॉप 10 बल्लेबाजों में जगह बनाई. उनकी मौजूदा रैंकिंग अब 7 हो चुकी है जो टी20 करियर का बेस्ट है. वहीं वनडे कप्तान शुभमन गिल वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में अब भी टॉप पर बने हुए हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो लगातार मैच में शतक जमाया था. दूसरे वनडे के दौरान डबल सेंचुरी ठोकी थी.

A rankings first for India’s inspirational skipper following his heroics against the West Indies in Lucknow 🔥 Read more 👇

https://t.co/b3U80YakJ9 — ICC (@ICC) October 7, 2026

अय्यर ने मंगलवार को लखनऊ में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने महज 43 गेंद में नाबाद 102 रन की पारी खेली थी. इस पारी में 10 चौके और छह छक्के शामिल थे. अय्यर ताबड़तोड़ पारी के दम पर भारत ने वेस्टइंडीज को आठ विकेट से आसानी से हराया था. इस शानदार पारी के बाद उन्होंने टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 18 स्थान की लंबी छलांग लगाई. सातवें नंबर पर पहुंच गए. वह अब भारत के तीसरे सबसे ऊंची रैंकिंग वाले T20 बल्लेबाज हैं.

ईशान किशन और अभिषेक शर्मा पहले और दूसरे स्थान पर बने हुए हैं. तिलक वर्मा 10वें नंबर पर हैं. ICC की ओर से जारी रैंकिंग के मुताबिक भारत के चार बल्लेबाज टॉप-10 में शामिल हैं. युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने भी रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है. वह आठ स्थान ऊपर चढ़कर 46वें नंबर पर पहुंच गए हैं. वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड ने 56 रनों की तेजतर्रार पारी के बाद 10 स्थान की छलांग लगाई है. एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले पाकिस्तान के हसन नवाज 62 पायदान ऊपर चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

वनडे रैंकिंग में गिल का दबदबा कायम

अगर बात आईसीसी वनडे रैंकिंग की करें तो यहां शुभमन गिल का दबदबा कायम है. वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए दूसरे मैच में उन्होंने 223 रन की नाबाद पारी खेली थी. इस बेहतरीन पारी की बदौलत उन्होंने टॉप पोजिशन को और पुख्ता किया है. यह गिल का वनडे क्रिकेट में दूसरा दोहरा शतक था. जिससे उनके कुल 841 अंक हो गए. यह उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग के बराबर है. भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली रैंकिंग में दूसरे स्थान से खिसककर तीसरे नंबर पर आ गए हैं. आखिरी वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक जमाने वाले केएल राहुल ने टॉप-10 में वापसी की है.