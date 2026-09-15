श्री चरणी ने तोड़ा मिताली राज का रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला, ICC रैंकिंग में बचाया डंका

भारतीय महिला क्रिकेट की युवा स्पिनर श्री चरणी ने ICC महिला T20I प्लेयर रैंकिंग में इतिहास रच दिया है. मंगलवार को जारी ताजा रैंकिंग में बाएं हाथ की स्पिनर ने करियर की सर्वश्रेष्ठ 804 रेटिंग अंक हासिल किए.

नई दिल्ली. भारतीय महिला क्रिकेट की युवा स्पिनर श्री चरणी ने डेब्यू के बाद से ही इंटरनेशनल क्रिकेट में हंगामा मचा रखा है. रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही इस गेंदबाज ने अब पूर्व कप्तान मिताली राज का बड़ा कीर्तिमान ध्वस्त कर दिया. उन्होंने ICC महिला T20I प्लेयर रैंकिंग में नया इतिहास रच दिया है. मंगलवार को जारी ताजा रैंकिंग में बाएं हाथ की स्पिनर ने करियर की सर्वश्रेष्ठ 804 रेटिंग अंक हासिल किए. इसके साथ ही वह महिला T20I रैंकिंग में 800 अंकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं.

महिला एशिया कप में भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले श्री चरणी को शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. आईसीसी की ताजा जारी रैंकिंग में इस गेंदबाज ने सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल कर इतिहास के पन्ने में नाम दर्ज कराया. उन्होंने बल्लेबाजों और गेंदबाजों के साथ-साथ भारतीय खिलाड़ियों का अब तक का सर्वश्रेष्ठ रेटिंग रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. श्री चरणी ने श्रीलंका के खिलाफ महिला T20 एशिया कप के फाइनल में 4 विकेट झटका था. उनको इस शानदार प्रदर्शन का इनाम आईसीसी रैंकिंग में मिला. इस गेंदबाज ने पहली बार 800 अंक की रेटिंग को पार किया है. यह भारत की तरफ से बनाया गया रिकॉर्ड है.

The accolades continue for Sree Charani as the No.1 ranked spinner in T20I cricket reaches a new career-high rating on the back of her heroics at the Asia Cup 😲https://t.co/RDZAeE47UB — ICC (@ICC) September 15, 2026



इससे पहले किसी भारतीय के नाम ICC रैंकिंग में सबसे ज्यादा 780 अंक का रिकॉर्ड था. पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज ने साल 2011 में बल्लेबाजी रैंकिंग में इस खास उपलब्धि को हासिल किया था. चरणी अब महिला T20I गेंदबाज की सर्वाधिक रेटिंग के ऑलटाइम रिकॉर्ड से सिर्फ 2 कदम की दूरी पार खड़ी हैं. ऑस्ट्रेलिया की मेगन शुट्ट के नाम 806 अंक का रिकॉर्ड है. इसे उन्होंने 8 साल पहले यानी नवंबर 2018 में बनाया था.