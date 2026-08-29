उनको नहीं पता था मैं विकेट टेकर हूं, वैभव सूर्यवंशी बोले- ईशान भैय्या को लगा था … बताया कैसे झटके विकेट

दलीप ट्रॉफी में ईशान किशन की कप्तानी में खेल रहे वैभव सूर्यवंशी ने एक ही ओवर में दो विकेट झटके. इस गेंदबाजी के अनुभव को उन्होंने साझा करते हुए इससे जुड़ा मजेदार किस्सा बताया.

नई दिल्ली. अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से सुर्खियों में रहने वाले वैभव सूर्यवंशी इस समय गेंदबाजी के लिए चर्चा में हैं. दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ईस्ट जोन के 15 साल खिलाड़ी ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर हंगामा मचा दिया. जैसे ही उनकी गेंदबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर आया लोग इसे लेकर बातें करने लगे. बेंगलुरु में नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ मुकाबले में वैभव ने 3 ओवर में 11 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. वैभव ने बताया कि कैसे ईशान किशन ने जब गेंदबाजी दी तो उनको लगा वो रिस्क ले रहे हैं.

फिट बैठा ईशान किशन का दांव

दलीप ट्रॉफी के दौरान ईस्ट जोन की टीम ने पारी से नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ जीत दर्ज की. दूसरी पारी में जब विकेट नहीं गिर रहे थे तो कप्तान ईशान किशन ने वैभव सूर्यवंशी को गेंदबाजी के लिए बुलाया. उन्होंने एक ही ओवर में दो विकेट मैच में टीम को वापसी कराई. इन दो विकटों की कहानी उन्होंने सुनाई. वैभव ने BCCI की तरफ से जारी वीडियो में कहा, “विरोधी टीम के विकेट नहीं गिर रहे थे, इसलिए मुझे 2-3 ओवर गेंदबाजी करने के लिए कहा गया. मुझे लगता है कि ईशान भैया को लगा कि वह मुझे गेंद देकर रिस्क ले रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं विकेट टेकर गेंदबाज हूं.”

वैभव ने आगे ये भी बताया कि कप्तान ईशान किशन उनको तीन ओवर से ज्यादा बॉलिगं नहीं देने वाले थे. मुझे ये बात मालूम थी कि चाहे वह पांच विकेट ही क्यों न ले लें, उन्हें सिर्फ तीन ओवर गेंदबाजी का मौका मिलेगा. इसलिए उनका लक्ष्य उन तीन ओवरों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना था.

चार गेंदों में पलट दिया मैच

दलीप ट्रॉफी में चयनकर्ताओं ने वैभव सूर्यवंशी को उप कप्तान बनाया है. सबको उनसे पहले मैच में बड़ी पारी का इंतजार था लेकिन वो महरज 6 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद जब बॉलिंग का मौका मिला तो इसकी भरपारी गेंदबाजी में कर दी. नॉर्थ ईस्ट जोन की दूसरी पारी में स्कोर 5 विकेट पर 75 रन बनाए थे. काफी देर से विकेट नहीं गिरा था जबकि कप्तान ईशान किशन इस पारी को जल्दी समेटना चाहते थे. ऐसे में वैभव ने को गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी. उन्होंने पहले ओवर में ठीक ठाक बॉलिंग की लेकिन दूसरे ओवर में गजब कर दिया. महज चार गेंद में दो विकेट लेकर मैच का रुख मोड़ दिया. पहले उन्होंने किशन लिंगदोह को 25 रन पर आउट किया और फिर इम्लीवती लेमटूर को 4 रन पर पवेलियन भेज दिया.

ईस्ट जोन ने पहली पारी में 467 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम पहली पारी में 111 रन पर सिमट गई और फॉलोऑन खेलने पर मजबूर हुई. दूसरी पारी में टीम बड़ी मुश्किल ने 146 रन बना पाई. ईशान किशन की टीम ने पारी और 210 रन से मैच को अपने नाम कर लिया.