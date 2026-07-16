21 छ्क्के और 17 चौके…टूटा टी20 में सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड, स्टीव स्मिथ और गॉस ने रचा इतिहास

स्टीव स्मिथ और एंड्रीस गॉस की पारी के दम पर मेजर लीग क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में वॉशिंगटन फ्रीडम ने टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा सफल रन चेज़ कर इतिहास रच दिया. दोनों बैटर ने सेंचुरी जमाई और 267 रन के लक्ष्य को हासिल कर जीत दर्ज की.

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग में बनाया गया सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड अब टूट चुका है. मेजर लीग क्रिकेट (MLC) 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में वॉशिंगटन फ्रीडम ने टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा सफल रन चेज कर इतिहास रच दिया. कप्तान स्टीव स्मिथ और विकेटकीपर बल्लेबाज एंड्रीस गॉस की विस्फोटक पारियों की बदौलत टीम ने 267 रन का विशाल लक्ष्य सिर्फ 18.4 ओवर में हासिल किया. डिफेंडिंग चैंपियन एमआई न्यूयॉर्क को छह विकेट से हरा टूर्नामेंट से बाहर कर दिया.

निकोलस पूरन की तूफानी पारी बेकार

एमआई न्यूयॉर्क ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विशाल स्कोर खड़ा किया. टीम के स्टार बल्लेबाज निकोलस पूरन ने सिर्फ 31 गेंद में शतक जड़कर MLC इतिहास का सबसे तेज शतक बनाया. उनकी इस पारी के दम पर टीम ने 9 विकेट पर 266 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. हालांकि इतना बड़ा स्कोर भी जीत के लिए काफी साबित नहीं हुआ.

स्मिथ-गॉस ने पलट दिया मैच

267 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वॉशिंगटन फ्रीडम की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने महज 10 रन पर दो विकेट गंवा दिए. इसके बाद कप्तान स्टीव स्मिथ और एंड्रीस गॉस ने तीसरे विकेट के लिए सिर्फ 89 गेंद में 241 रन की रिकॉर्ड साझेदारी कर मैच का पूरा रुख बदल दिया. गॉस ने 52 गेंद में 132 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 12 छक्के शामिल रहे. उन्हें शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. वहीं कप्तान स्टीव स्मिथ ने 48 गेंद में नाबाद 110 रन बनाकर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई.

पंजाब किंग्स का रिकॉर्ड टूटा

इस जीत के साथ वॉशिंगटन फ्रीडम ने टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज़ पूरा कर लिया. इससे पहले यह रिकॉर्ड पंजाब किंग्स के नाम था, जिसने IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 265 रन का लक्ष्य हासिल किया था.

टी20 क्रिकेट में सबसे बड़े सफल रन चेज

वॉशिंगटन फ्रीडम: 270/4 बनाम एमआई न्यूयॉर्क (2026)

पंजाब किंग्स: 265/4 बनाम दिल्ली कैपिटल्स (2026)

पंजाब किंग्स: 262/2 बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (2024)

दक्षिण अफ्रीका: 259/4 बनाम वेस्टइंडीज (2023)

ब्रिस्बेन हीट: 258/2 बनाम पर्थ स्कॉर्चर्स (2025)

वॉशिंगटन फ्रीडम की यह जीत टी20 क्रिकेट के इतिहास की सबसे यादगार जीतों में शामिल हो गई है। निकोलस पूरन के तूफानी शतक के बावजूद स्टीव स्मिथ और एंड्रीस गॉस की रिकॉर्ड साझेदारी ने मुकाबले का नतीजा पूरी तरह बदल दिया।