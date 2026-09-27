4 महीने में तीसरी बार बिना खेले चोटिल हुए हार्दिक पंड्या, टीम इंडिया को बड़ा झटका, न्यूजीलैंड दौरे से बाहर

हार्दिक पंड्या ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के बाद से कोई मुकाबला नहीं खेला हैं. अब वह न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 और पांच मैचों की वनडे सीरीज में भी नजर नहीं आएंगे. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पंड्या की दाहिनी पिंडली में नई चोट सामने आई है.

नई दिल्ली. भारतीय टीम को अगले महीने न्यूजीलैंड के मुश्किल दौरे पर जाना है. ऐसे में टीम के अनुभवी ऑलराउंडर का बिना खेले चोटिल हो जाना परेशानी का सबब है. हार्दिक पंड्या ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के बाद से कोई मुकाबला नहीं खेला हैं. अब वह न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 और पांच मैचों की वनडे सीरीज में भी नजर नहीं आएंगे. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पंड्या की दाहिनी पिंडली में नई चोट सामने आई है. इसकी वजह से उनको कम से कम तीन सप्ताह तक क्रिकेट से दूर रहेंगे.

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की फिटनेस पिछले कुछ सालों में सवालों के घेरे में रही है. उनको ऑस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाफ खेलना था और’रिटर्न टू प्ले’ तारीख 20 सितंबर तय की गई थी. चयनकर्ताओं ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 6 अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत ए टीम में चुना था. उनके चोटिल होने की वजह से वो अब इस सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि पंड्या की हालिया स्कैन रिपोर्ट में दाहिनी पिंडली में चोट सामने आई है. उन्हें दो सप्ताह के आराम की सलाह दी गई है. बीसीसीआई मेडिकल पैनल के प्रमुख डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला जापान से लौटने के बाद उनकी रिपोर्ट का आकलन करेंगे. इसके बाद पंड्या के रिहैबिलिटेशन शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा.

न्यूजीलैंड सीरीज से वापसी की संभावना नहीं

भारतीय टीम को घर पर वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली सीरीज के बाद न्यूजीलैंड का दौरा करना है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज 22 अक्टूबर से शुरू होगी. इसके बाद दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज खेली जाएगी. रिपोर्ट के मुताबिक पंड्या इस दौरे से पहले फिट नहीं हो पाएंगे. खबरों की माने तो बीसीसीआई चाहता था कि पंड्या एशियन गेम्स 2026 के लिए जापान जाएं. उनकी वीजा प्रक्रिया के लिए पासपोर्ट भी लिया गया था. अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले उनके घुटने की तकलीफ उभर आई.

चार महीने में तीसरी बार चोट

32 साल के हार्दिक पंड्या आईपीएल 2026 के बाद से बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग कर रहे थे. पिछले चार महीनों में वो तीन बार चोटिल हो चुके हैं. हर बार कोई ऐसी चोट उभरकर आती है जिससे उनकी वापसी टल जाती है. पहले उनके अफगानिस्तान के खिलाफ टीम में चुने जाने की खबर थी. इसके बाद वेस्टइंडीज से होने वाली सीरीज से भी वो बाहर हो गए. अब ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भी वो नहीं खेल पाएंगे. अब न्यूजीलैंड दौरे से बाहर होने के बाद पंड्या की नजरें जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज पर हो सकती हैं. इसके अलावा वह अपनी फिटनेस साबित करने के लिए विजय हजारे ट्रॉफी या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी वापसी कर सकते हैं.