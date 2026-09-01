फिर चोटिल हुए हार्दिक पंड्या, वापसी की उम्मीदों को लगा झटका, अफगानिस्तान सीरीज से बाहर होने का खतरा

रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक पंड्या के पैर में आई एक नई परेशानी की वजह से रिकवरी और मैदान पर वापसी प्रभावित हुई है. ऐसे में हार्दिक अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज से बाहर हो सकते हैं.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की करियर चोट की वजह से जल्दी खत्म हो सकता है. 5 महीने के बाद उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की उम्मीदों को जोरदार झटका लगता दिख रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पैर में आई एक नई परेशानी की वजह से रिकवरी और मैदान पर वापसी प्रभावित हुई है. ऐसे में हार्दिक अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज से बाहर हो सकते हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हार्दिक पंड्या की फिटनेस को लेकर एक दिन पहले तक जो स्थिति थी अब वैसी नहीं है. बताया जा रहा है कि उनको फिलहाल चोट से राहत नहीं मिली है. दो दिन पहले खबर आई थी कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ चुनी जाने वाली टीम के सलेक्शन के लिए उपलब्ध हैं. इसे लेकर जो ताजा जानकारी सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि वो फिलहाल पूरी तरह से फिट नहीं हैं. ऐसे में अफगानिस्तान सीरीज तक वह पूरी तरह फिट होंगे या नहीं इसे लेकर सवाल खड़ा हो गया है.

फिटनेस को लेकर CoE लेगा अंतिम फैसला

मीडिया में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हार्दिकपंड्या को बल्लेबाजी या सामान्य मूवमेंट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही. गेंदबाजी और फील्डिंग को लेकर BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) उनकी फिटनेस से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है. अगर ये जानकारी सही है तो उन्हें ऐसे में खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. पंड्या बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में लंबे समय से रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं. उनको क्वाड्रिसेप्स में खिंचाव और पीठ में ऐंठन की परेशानी हुई थी.

13 सितंबर से अफगानिस्तान टी20 सीरीज

पहला टी20: 13 सितंबर, नई दिल्ली

दूसरा टी20: 15 सितंबर

तीसरा टी20: 17 सितंबर

पहला मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।