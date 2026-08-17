सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने की थी ‘साजिश’, ड्रेसिंग रूम के बवाल के बाद कप्तानी छोड़ने वाले थे सौरव गांगुली, बने अप्रैल फूल

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के साथ सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने युवराज सिंह समेत टीम के खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में मजाक किया था. मामला ऐसा हो गया कि दादा कप्तानी छोड़ने तक की बात कह गए.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के महानतम कप्तानों में शामिल सौरव गांगुली से जुड़े कई किस्से हैं. उन्होंने कई बार मैदान के बाहर और अंदर के मजेदार घटना को सुनाया. अब उनके साथ की गई साजिश का खुलासा हुआ है. हालांकि ये हंसी मजाक में की गई थी. ड्रेसिंग रूम में की गई मस्ती का वाकया पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने सुनाया. उन्होंने बताया कि गांगुली उनके बिछाए जाल में फंस गए और कप्तानी भी छोड़ने वाले थे.

किस्सा युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ समेत पूरी टीम से जुड़ा है जब सबने मिलकर अप्रैल फूल पर मजाक किया था. मामला ऐसा हो गया कि गांगुली कप्तानी छोड़ने तक को तैयार हो गए थे. साल 2005 की यह घटना है जब भारत-पाकिस्तान की घरेलू वनडे सीरीज खेली जा रही थी. मैच खेले जाने से पहले टीम के सभी सीनियर खिलाड़ियों ने मिलकर गांगुली को अप्रैल फूल बनाने की प्लानिंग की. इसके मास्टर माइंड युवराज सिंह थे. हरभजन ने इस घटना के बारे में याद करते हुए बताया. पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले पूरी टीम ड्रेसिंग रूम में बैठी थी. जब कप्तान गांगुली आए तो उनसे युवराज सिंह ने कहा कि प्रेस में आपने टीम के खिलाड़ियों को लेकर कुछ आपत्तिजनक बयान दिए हैं.

गौरतलब है कि मीडिया से बात करते हुए कप्तान गांगुली ने युवराज को ‘पार्टी एनिमल’ कह दिया था. उन्होंने ये भी कहा कि हरभजन, आशीष नेहरा और जहीर खान के बारे में भी ऐसी ही बातें कही हैं. हालांकि ऐसा कोई भी बयान गांगुली ने नहीं दिया था लेकिन उनको गुस्सा दिलाकर अप्रैल फूल बनाने की योजना था. अपने इस मजाक को सही साबित करने के लिए टीम के खिलाड़ियों के साथ मिलकर युवराज ने फर्जी अखबार की कटिंग तक तैयार कर ली थी. सौरव गांगुली को हैरानी हुई और अपने ऊपर लगाए गए आरोप पर भड़क गए. उन्होंने पूछा कि ऐसा बयान कब दिया. ऐसे में खिलाड़ियों ने उन्हें बनाई गई फर्जी अखबार की कटिंग तक दिखा दी.

गांगुली इस समय तक अपनी बात रख रहे थे लेकिन मामले में ट्विस्ट सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ देने पर आया. ये भी बाकी खिलाड़ियों के साथ इस मजाक में शामिल थे. सचिन ने बड़ी गंभीर अंदाज में कहा कि अगर सौरव ने मीडिया में ऐसा बयान दिया है तो यह गलत है. इसके बाद राहुल द्रविड़ ने भी इस मजाक में कूद पड़े और कहा ऐसा नहीं करना चाहिए था.जब सचिन और द्रविड़ भी दादा के खिलाफ बात करते नजर आए तो मजाक सच लगने लगा.

कप्तानी छोड़ने तक को तैयार हो गए गांगुली

सौरव गांगुली को ये बात चुभ गई कि उनकी टीम के साथी भरोसा नहीं कर रहे. अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. इसके बाद उन्होंने कहा अगर जो ऐसा कुछ कहा होगा तो कप्तानी छोड़ देंगे. सारी खिलाड़ियों ने मजाक को एक स्टेज और आगे बढ़ाया. गांगुली को थोड़ा और परेशान करते हुए कुछ खिलाड़ियों ने बैग उठाए और ड्रेसिंग रूम से बाहर जाने लगे. उनकी एक्टिंग इतनी असली थी जिससे मजाक की भनक तक गांगुली को नहीं लगी. वो उनके पीछे भागे और कहने लगे मैच अगले दिन है, सारे लोग जा कहां रहे हो. कुछ देर बाद ही इस मजाक का अंत हुआ और सबने बताया कि गांगुली अप्रैल फूल बनाया जा रहा है.