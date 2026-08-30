हाय रे फूटी किस्मत! 13 साल के टी20 करियर में पहली बार झटका 5 विकेट, मैच हो गया रद्द

साउथ अफ्रीका के 32 साल के नॉर्खिया इस समय यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ETPL) 2026 में खेल रहे हैं. बेलफास्ट वूल्व्स के खिलाफ उन्होंने घातक गेंदबाजी करते हुए पंजा खोला.

नई दिल्ली. साउथ अफ्रीका की टीम एक तरफ ट्राई सीरीज में खेल रही है तो वहीं उनकी टीम के स्टार गेंदबाज टी20 लीग में जलवा बिखेर रहे हैं. तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया ने अपने टी20 करियर में एक खास उपलब्धि हासिल की. वो 13 साल में पहली बार इस फॉर्मेट में 5 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए. अफसोस की बात यह कही कि इस मैच का कोई नतीजा नहीं निकल पाया. मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया और इसे रद्द करना पड़ा.

साउथ अफ्रीका के 32 साल के नॉर्खिया इस समय यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ETPL) 2026 में खेल रहे हैं. बेलफास्ट वूल्व्स के खिलाफ उन्होंने घातक गेंदबाजी करते हुए पंजा खोला. उन्होंने 4 ओवर में महज 11 रन देकर 5 विकेट हासिल किए. नॉर्खिया इस टूर्नामेंट के इतिहास में पांच विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं. उनसे पहले न्यूजीलैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ड ने ये कारनामा अंजाम दिया था. उन्होंने एडिनबर्ग कैसल रॉकर्स के लिए यह उपलब्धि हासिल की थी.

A Anrich Nortje 🖐️ wicket haul is all we needed to make our Saturday a 🥳🎉😍🫰💯#ETPL pic.twitter.com/cviunloewf — European T20 Premier League (ETPL) (@etplofficial) August 29, 2026

चोट से वापसी पर शानदार प्रदर्शन

नॉर्खिया ने ETPL के इस पहले सीजन को चोट के वापसी करने के लिए चुना. इस साल इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने उतरे इस गेंदबाज को चोट लगी थी. तब से अब तक वो मैदान से बाहर चल रहे हैं. उन्होंने आखिरी बार लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 1 अप्रैल को मुकाबला खेला था. चोट की वजह से उनको आईपीएल के बाकी बचे मुकाबलों से बाहर होना पड़ा था.

ETPL में वापसी के अपने पहले मुकाबले में नॉर्खिया ने रॉटरडैम डॉकर्स की ओर से एम्स्टर्डम फ्लेम्स के खिलाफ दो विकेट चटकाए. इसके बाद 29 अगस्त को स्पोर्टपार्क डुइवर्स्टेइन, वूरबर्ग में बेलफास्ट वूल्व्स के खिलाफ उन्होंने अपनी गेंदबाजी का कहर बरपाया.

11 रन देकर झटके 5 विकेट

इस टूर्नामेंट में बेलफास्ट वूल्व्स की कप्तानी ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल कर रहे हैं. उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. रॉटरडैम डॉकर्स के लिए खेलते हुए नॉर्खिया 5वें ओवर में गेंदबाजी रन आए. उन्होंने आते ही टिम टेक्टर का विकेट चटकाया, फाफ डु प्लेसिस ने उनका कैच पकड़ा. नौवें ओवर में दोबारा से दूसरे स्पेल लेकर आए नॉर्खिया ने डेवोन कॉनवे 41 रन के स्कोर पर आउट किया. इसके बाद अगली ही गेंद पर लॉर्कन टकर का विकेट झटका. इस स्पेल में नॉर्खिया ने चार रन देकर तीन विकेट अपने नाम किए. तीसरे स्पेल को लेकर 17वें ओवर में वापसी की और ग्लेन मैक्सवेल को पवेलियन की राह दिखाई.. ओवर की आखिरी गेंद पर हैरी मैनेंटी भी आउट हो गए. इसके बाद उन्होंने पारी का 19वां ओवर भी डाला और केवल चार रन दिए. इस तरह नॉर्खिया ने अपने चार ओवर में महज 11 रन देकर पांच विकेट पूरे किए.

बारिश के कारण मैच हुआ रद्द

13 साल के बाद टी20 क्रिकेट में नॉर्खिया पहली बार 5 विकेट लेने में कामयाब हुए लेकिन अफसोस यह मैच पूरा नहीं खेला जा सका. वूल्व्स ने 20 ओवर में 156/9 रन बनाए. बारिश की वजह से रॉटरडैम डॉकर्स के सामने 14 ओवर में 121 रन का संशोधित लक्ष्य रखा गया. डॉकर्स की टीम महज 1 ही ओवर खेल पाई और बारिश ने मैच रोक दिया. इसके बाद इसे दोबारा शुरू नहीं कराया जा सका. दोनों टीमों के बीच अंक बांट दिए गए।