1 महीने नहीं टिका शुभमन गिल का वर्ल्ड रिकॉर्ड, पाकिस्तान में अंग्रेज ने मचाया कोहराम, तूफानी डबल सेंचुरी से हंगामा

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने गुरुवार (22 अक्टूबर) को वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया. उन्होंने रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज के मुकाबले में महज 114 गेंदों में दोहरा शतक पूरा कर वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

नई दिल्ली. पाकिस्तान में खेली जा रही ट्राई सीरीज में रनों की सुनामी देखने को मिली. पहले इंग्लैंड के कप्तान ने ताबड़तोड़ दोहरा शतक जमाकर कोहराम मचाया. फिर श्रीलंका की बल्लेबाजों ने 430 रन बनाकर जीत हासिल कर हाहाकार मचा दिया. इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने वनडे क्रिकेट में नया कारनामा अंजाम दिया. गुरुवार (22 अक्टूबर) को उन्होंने अपनी तूफानी पारी से वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया.

हैरी ब्रूक ने रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज में महज 114 गेंद पर डबल सेंचुरी ठोक दी. इसी के साथ वो सबसे तेज वनडे दोहरा शतक बनाने वाले बैटर बन गए. उन्होंने भारतीय कप्तान शुभमन गिल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. भारतीय टीम के कप्तान का यह रिकॉर्ड एक महीने भी नहीं टिक पाया. शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 117 गेंद में दोहरा शतक पूरा किया था. ब्रूक इंग्लैंड की ओर से वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए. उनकी यह पारी उतार-चढ़ाव से भरी रही, जिसमें शुरुआत में संभलकर खेलने के बाद उन्होंने गेंदबाजों की जमकर धुनाई की.

𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐄𝐑, 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐑 🤩 England captain Harry Brook produced a knock for the ages against Sri Lanka in the ODI tri-series 👏 https://t.co/BXWgg5HHZB — ICC (@ICC) October 22, 2026

शुरुआत में धीमी बल्लेबाजी, फिर बदला अंदाज

बेन डकेट के 16वें ओवर में 29 रन बनाकर आउट होने के बाद ब्रूक बल्लेबाजी करने आए. जो रूट के साथ पारी को आगे बढ़ाया. शुरुआत में वह संभलकर खेले और पहली छह गेंदों पर सिर्फ दो रन बना सके. धीरे-धीरे उन्होंने लय हासिल की और कामिंदु मेंडिस के 24वें ओवर में दो छक्के लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए. इसके बाद ब्रूक ने जेनिथ लियानागे पर हमला बोला. 30वें ओवर में दिलशान मदुशंका के खिलाफ दो चौके और एक छक्का जड़कर जो रूट के साथ शतकीय साझेदारी पूरी की. इंग्लैंड के कप्तान ने 43 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद बल्लेबाजी की रफ्तार तेज कर दी. उन्होंने 39वें ओवर में असिथा फर्नांडो की गेंद पर स्कूप शॉट खेलकर 74 गेंदों में शतक पूरा किया.

वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

बल्लेबाज गेंद मुकाबला तारीख हैरी ब्रूक 114 इंग्लैंड बनाम श्रीलंका 22 अक्टूबर 2026 शुभमन गिल 117 भारत बनाम वेस्टइंडीज 30 सितंबर 2026 ईशान किशन 126 भारत बनाम बांग्लादेश 10 दिसंबर 2022 ग्लेन मैक्सवेल 128 ऑस्ट्रेलिया बनाम अफगानिस्तान 7 नवंबर 2023 पथुम निसांका 136 श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान 9 फरवरी 2024 क्रिस गेल 138 वेस्टइंडीज बनाम जिम्बाब्वे 24 फरवरी 2015

आखिरी ओवर में पूरा किया दोहरा शतक

जो रूट 69 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद भी ब्रूक का आक्रामक अंदाज जारी रहा. उन्होंने 41वें ओवर में दसुन शनाका के खिलाफ 20 रन बटोरे. इसके बाद ईशान मलिंगा और मदुशंका के खिलाफ भी चौके-छक्के लगाते रहे. उन्होंने ताकतवर पुल शॉट के साथ कई आकर्षक और नए अंदाज के शॉट खेले. फर्नांडो के खिलाफ रिवर्स स्कूप लगाकर ब्रूक 150 रन तक पहुंचे. दूसरी ओर विल जैक्स ने भी तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए. ब्रूक जब 185 रन पर थे, तब 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्हें जीवनदान मिला.

First England player to score a double century in ODIs 👏 Harry Brook with a scintillating effort against Sri Lanka 🔥 📝: https://t.co/M0k2qBIEay https://t.co/b8Rx7vcrS0 — ICC (@ICC) October 22, 2026



आखिरी ओवर में दोहरा शतक पूरा करने के लिए ब्रूक को 14 रन चाहिए थे. उन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगाया और इसके बाद दो बार दो-दो रन दौड़े. फिर विकेटकीपर के ऊपर से स्कूप शॉट खेलकर अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया. ब्रूक हालांकि पारी की आखिरी गेंद पर डीप पॉइंट पर कैच आउट हो गए. उन्होंने 116 गेंदों में 202 रन बनाए. उनकी इस ऐतिहासिक पारी ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया.