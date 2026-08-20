सचिन तेंदुलकर के पीछे पड़े जो रूट, तोड़ा एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, पाकिस्तान के खिलाफ धमाल पारी

नई दिल्ली. पाकिस्तान के खिलाफ खेलने उतरे इंग्लैंड के नए कप्तान जो रूट ने एक ऐसी पारी खेली कि पुराना रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने हेडिंग्ले टेस्ट के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. पाकिस्तान के खिलाफ पहली पारी में 66 रन बनाते ही रूट ने सचिन तेंदुलकर का खास रिकॉर्ड पर अपना नाम लिख दिया. उन्होंने इस पारी के दौरान सबसे ज्यादा टेस्ट फिफ्टी के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ डाला. सचिन से कम मैचों में इस मुकाम तक इंग्लिश कप्तान पहुंचे हैं.
इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया. ओली रॉबिन्सन और जोश टंग ने मिलकर पूरी टीम का सफाया कर दिया. दोनों ने 5-5 विकेट चटकाए और 171 रन पर पूरी टीम को समेट दिया. इस पारी के जवाब में इंग्लैंड ने दूसरे दिन 300 रन के करीब स्कोर कर बढ़त 150 के पास पहुंचा दिया. कप्तान रूट ने 112 गेंद पर 66 रन की पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 10 चौके लगाए. टेस्ट क्रिकेट में यह उनका 68वां अर्धशतक है. इसी के साथ उन्होंने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया. सचिन तेंदुलकर से 33 मैच कम खेलकर रूट इस मुकाम तक पहुंचे हैं.
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक
|खिलाड़ी
|देश
|करियर
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|शतक
|अर्धशतक
|सचिन तेंदुलकर
|भारत
|1989-2013
|200
|329
|15,921
|53.78
|51
|68
|जो रूट
|इंग्लैंड
|2012-2026
|167*
|305
|14,180
|50.64
|41
|68
|जैक्स कैलिस
|दक्षिण अफ्रीका
|1995-2013
|166
|280
|13,289
|55.37
|45
|58
|रिकी पोंटिंग
|ऑस्ट्रेलिया
|1995-2012
|168
|287
|13,378
|51.85
|41
|62
|राहुल द्रविड़
|भारत
|1996-2012
|164
|286
|13,288
|52.31
|36
|63
|शिवनारायण चंद्रपॉल
|वेस्टइंडीज
|1994-2015
|164
|280
|11,867
|51.37
|30
|66
|कुमार संगकारा
|श्रीलंका
|2000-2015
|134
|233
|12,400
|57.40
|38
|52
|एलन बॉर्डर
|ऑस्ट्रेलिया
|1978-1994
|156
|265
|11,174
|50.56
|27
|63
|एलिस्टेयर कुक
|इंग्लैंड
|2006-2018
|161
|291
|12,472
|45.35
|33
|57
|महेला जयवर्धने
|श्रीलंका
|1997-2014
|149
|252
|11,814
|49.84
|34
इंग्लैंड के अनुभवी बैटर इस सीरीज के दोबारा टेस्ट की कप्तानी कर रहे हैं. उन्होंने जब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर कदम रखा तो टीम के 48 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे. जॉर्डन कॉक्स के साथ मिलकर इस धुरंधर ने जबरदस्त साझेदारी बनाई और इंग्लैंड की बढ़त को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. रूट और कॉक्स की जोड़ी ने मिलकर 150 रन की साझेदारी की. 66 रन के स्कोर पर खुर्रम शहजाद ने इंग्लैंड के कप्तान को एलबीडब्ल्यू कर शतक से रोका. जबकि कॉक्स भी 73 रन बनाकर आउट हो गए.
अब पोंटिंग का रिकॉर्ड निशाने पर
जो रूट के पास पाकिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच के दौरान दूसरी पारी में एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ सकते हैं. सिर्फ 13 रन बनाते ही रूट इस रिकॉर्ड को तोड़ डालेंगे. टेस्ट क्रिकेट में लगातार यह बैटर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर रहा है. उनकी नजर सचिन तेंदुलकर के टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड पर है.