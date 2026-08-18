Dhruv Jurel catch Controversy: गॉल टेस्ट के चौथे दिन जमकर हुआ बवाल, ध्रुव जुरेल के कैच पर हंगामा, श्रीलंका खिलाड़ियों ने किया तमाशा

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Viplove Kumar
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Dhruv Jurel catch Controversy: गॉल टेस्ट के दौरान चौथे दिन के खेल में एक विवाद पैदा हो गया. ध्रुव जुरेल ने एक नीचे गिरते कैच को लपका जिसे लेकर श्रीलंका के खिलाड़ियों ने बवाल कर दिया.
Dhruv Jurel catch Controversy
ध्रुव जुरेल के कैच पर हुआ विवाद

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में पकड़ मजबूत कर ली है. मैच के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने 84 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे. भारत की दूसरी पारी 193 रन पर सिमटी और मेजबान टीम के सामने 372 रन का नामुमकिन जैसा लक्ष्य रखा. गॉल टेस्ट की पहली पारी में भारत ने 462 रन बनाए थे जबकि श्रीलंका की टीम को 284 रन पर ढेर कर दिया था. इस मैच के दौरान चौथे दिन के खेल में एक विवाद पैदा हो गया. ध्रुव जुरेल ने एक नीचे गिरते कैच को लपका जिसे लेकर श्रीलंका के खिलाड़ियों ने बवाल कर दिया.

दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में खेला जा रहा है. 15 अगस्त को शुरू हुए इस मुकाबले का बुधवार 19 अगस्त को आखिरी दिन होगा. मुकाबले में भारतीय टीम को अब सिर्फ 6 विकेट की जरूरत है जबकि श्रीलंका के सामने 288 रन के पहाड़ जैसा लक्ष्य है. तीसरे दिन के खेल में श्रीलंका की दूसरी पारी 284 रन पर सिमटी और भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बड़ी बढ़त हासिल की. चौथे दिन श्रीलंका के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और टीम इंडिया को 193 रन पर ऑलआउट कर दिया.

जुरेल के कैच पर विवाद

भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन ध्रुव जुरेल के एक लो कैच ने विवाद खड़ा कर दिया. श्रीलंका की दूसरी पारी के 22वें ओवर में मानव सुथार के ओवर में यह विवाद हुआ. लाहिरू उदारा का कैच शॉर्ट में गिरते वक्त जमीन के करीब लपका गया.फील्ड अंपायर ने थर्ड अंपायर का रुख किया. लाहिरू उदारा ने बॉल को डिफेंस करने की कोशिश की. बॉल ने बल्ले का बाहरी किनारा छुआ और शॉट पर खड़े ध्रुव जुरेल की तरफ चली गई. उन्होंने तेजी दिखाते हुए नीचे गिरते बॉल को लपक लिया.अलग अलग एंगल से फुटेज को बार बार देखा गया. थर्ड अंपायर रवींद्र विमलासिरी ने बार बार रिप्ले देखने के बाद माना कि जुरेल की उंगलियां गेंद के नीचे थीं.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।