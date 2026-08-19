India Beat Sri Lanka: 3 खिलाड़ियों से हारा श्रीलंका, टीम इंडिया की प्रचंड जीत के हीरो, गॉल टेस्ट में रौंद डाला

भारतीय टीम को मिली जीत में तीन खिलाड़ियों का प्रदर्शन ऐसा रहा जिसके आगे पूरी श्रीलंका की टीम ने घुटने टेक दिए. मानव सुथार, देवदत्त पडिक्कल और ऋषभ पंत ने ऐसा खेल दिखाया कि गॉल में टीम इंडिया का परचम लहराया.

नई दिल्ली. श्रीलंका के दौरे पर आने से पहले इसको लेकर काफी बातें की जा रही थी. दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने 165 रन की बड़ी जीत हासिल कर तमाम आलोचकों को जवाब दिया. टीम इंडिया ने ना सिर्फ घर के बाहर जीत दर्ज की बल्कि मेजबान को पूरी तरह से पस्त कर दिया. भारतीय टीम को मिली जीत में तीन खिलाड़ियों का प्रदर्शन ऐसा रहा जिसके आगे पूरी श्रीलंका की टीम ने घुटने टेक दिए.

मानव सुथार, देवदत्त पडिक्कल और ऋषभ पंत ने ऐसा खेल दिखाया कि गॉल में टीम इंडिया का परचम लहराया. एक ने गेंद से श्रीलंकाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ी, दूसरे ने बल्ले से बड़ी पारी खेलकर टीम को मजबूत आधार दिया, जबकि तीसरे ने दूसरी पारी में आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया.

An absolute display of skill and precision as Manav Suthar picks up 10 wickets in the 1st Test. A glimpse of how he fared in his last ten deliveries in the second innings 👌👌#SLvIND #TeamIndia pic.twitter.com/B3QVZdhPuG — BCCI (@BCCI) August 19, 2026

मानव सुथार ने झटके 10 विकेट

महज अपने दूसरे ही टेस्ट में खेल रहे युवा स्पिनर मानव सुथार ने ऐसी गेंदबाजी की जिसने हर किसी को अपना फैन बना लिया. ये खिलाड़ी गॉल टेस्ट का सबसे बड़ा मैच विनर बनकर उभरा. पहली पारी में उन्होंने 4 विकेट चटकाए और 76 रन दिए. दूसरी पारी में उनकी बॉलिंग और भी घातक हो गई. 23.4 ओवर में 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए. दोनों पारी में कुल मिलाकर उन्होंने 10 विकेट झटके. अब तक उन्होंने सिर्फ दो टेस्ट मैच खेला है और दोनों में पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं.

For his maiden Test ton that laid the foundation and an equally important knock in the second innings, @devdpd07 receives the Player of the Match award 👏👏#SLvIND #TeamIndia pic.twitter.com/EY7bbMT92f — BCCI (@BCCI) August 19, 2026

देवदत्त पडिक्कल ने मुश्किल में दिखाया दम

भरात के लिए नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने उतरे देवदत्त पडिक्कल ने इस मैच में ऐसा बल्ला चलाया जिसने मैच बना दिया. पहली पारी में उन्होंने तकनीक और धैर्य का शानदार परिचय दिया. 230 बॉल खेला और 15 चौके 1 छक्के की मदद से 167 रन की बड़ी पारी खेल डाली. इसकी बदौलत ही भारत ने पहली पारी में 462 रन का पहाड़ खड़ा करने में कामयाबी हासिल की. दूसरी पारी में जब टीम लड़खड़ा रही थी तो उन्होंने 44 रन बनाकर फिर से श्रीलंका के गेंदबाजों की नाक में दम किया.

ऋषभ पंत की रिकॉर्ड पारी

भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की पहली पारी में आउ होने को लेकर सवाल उठाया जा रहा था. दूसरी पारी में आकर उन्होंने अपने ही अंदाज में फिफ्टी ठोकी. 69 बॉल पर 66 रन की पारी के दौरान ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्का लगाने का रिकॉर्ड बनाया. उनकी आक्रामक पारी ने भारत को 193 रन तक पहुंच में मदद की और श्रीलंका के सामने 372 रन का विशाल लक्ष्य आया.