Ind vs SL Test: 2 दिन में आउट नहीं हुए भारतीय बल्लेबाज, देवदत्त पडिक्कल के 167 रन, बारिश ने बिगाड़ा श्रीलंका का पूरा खेल

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Viplove Kumar
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भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने के वक्त 9 विकेट के नुकसान पर 460 रन बनाए थे. देवदत्त पडिक्कल ने टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी 167 रन की पारी खेली.
Devdutt Padikkal
देवदत्त पडिक्कल ने गॉल टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ ठोका शतक

नई दिल्ली. भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज का जितना बेसब्री से इंतजार था उसे बारिश ने खराब कर दिया. दो दिन के खेल में अब तक सिर्फ 116 ओवर का ही खेल हो पाया है. टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने देवदत्त पडिक्कल के 167 रन की पारी के दम पर दूसरे दिन खेल रोके जाने तक 9 विकेट पर 460 रन बनाए थे. पहले दिन का खेल बर्बाद करने के बाद दूसरे दिन शुरुआती दो सेशन में मैच नहीं हो पाया. 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलते हुए टीम इंडिया ने बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाबी हासिल की.

गॉल में खेले जा रहे दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा दिन भी बारिश से बुरी तरह से प्रभावित रहा. भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक 9 विकेट पर 460 रन बना लिए. इस पारी में भारतीय टीम की तरफ से एक शतक देखने को मिला जबकि दो बैटर ने फिफ्टी ठोकी. टीम के मुख्य आकर्षण रहे मिडिल आर्डर बैटर देवदत्त पडिक्कल ने जिन के बल्ले से 230 बॉल पर शानदार 167 रन की पारी देखने को मिली. उन्होंने अपनी इस शानदार पारी के दौरान 15 चौके लगाए और 1 छक्का भी मारा. पहले दिन के खेल में उन्होंने 131 रन की नाबाद पारी खेली थी. श्रीलंका के स्पिनरों ने बारिश के बाद वापसी करते हुए भारत के सात विकेट झटक लिए.


भारतीय टीम को मैच के दूसरे दिन मैदान पर उतरने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा. बारिश की वजह से पहले दो सेशन का खेल लगभग बर्बाद हो गया. टीम ने दूसरे दिन की शुरुआत 2 विकेट पर 288 रन से की और दिन में 172 रन जोड़े. स्टंप्स के समय कुलदीप यादव 12 रन और प्रसिद्ध कृष्णा 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे. देवदत्त पडिक्कल ने पहली पारी में शतक जमाया तो वहीं केएल राहुल और ध्रुव जुलेर ने अर्धशतीय पारी खेली.

बारिश ने बर्बाद किया खेल

पहले दिन का खेल बारिश ने काफी बर्बाद किया था. दूसरे दिन मैच शुरु ही नहीं हो पाया. बारिश और गीली आउटफील्ड के कारण दूसरे दिन का खेल करीब साढे चार घंटा देरी से शुरू हुआ. तय समय के मुताबिक सुबह 10 बजे से मैच को खेला जाना होता है. बारिश की खलल के वजह से दोपहर 2:35 बजे दूसरे दिन इसे शुरू कराया जा सका. ब्रेक के बाद श्रीलंकाई गेंदबाज पहले दिन की तुलना में ज्यादा अनुशासित नजर आए। पिच से मिल रही टर्न और उछाल का फायदा उठाते हुए उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया.

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Viplove Kumar
Viplove Kumar
खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।