Fitness Update On Bumrah and Hardik: प्रिंस यादव फिट, वापसी के लिए तैयार, बुमराह और हार्दिक पंड्या पर भी अपडेट

By
Viplove Kumar
-
0
3
भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में खेलना है. टीम सलेक्शन से पहले चोटिल खिलाड़ियों को लेकर अपडेट सामने आ रहा है. प्रिंस यादव हैमस्ट्रिंग की समस्या से उबर चुके हैं और सलेक्शन के लिए उपलब्ध हैं. उनको जुलाई के अंत में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के दौरान उन्हें यह परेशानी हुई थी.
Hardik Pandya New Record : एक हजार रन और 100 विकेट लेने वाले पहले आलराउंडर बने हार्दिक
हार्दिक पंड्या की फिटनेस पर अपडेट

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम इस समय चोटिल खिलाड़ियों की समस्या से परेशान चल रही है. टीम के स्टार खिलाड़ी चोट की वजह से रिहैब से गुजर रहे हैं. नए खिलाड़ी भी चोटिल होकर नेशनल क्रिकेट अकादमी पहुंच रहे हैं. फिलहाल भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में खेलना है. टीम सलेक्शन से पहले चोटिल खिलाड़ियों को लेकर अपडेट सामने आ रहा है. प्रिंस यादव हैमस्ट्रिंग की समस्या से उबर चुके हैं और सलेक्शन के लिए उपलब्ध हैं. उनको जुलाई के अंत में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के दौरान उन्हें यह परेशानी हुई थी.

टीम के चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट लंबी है. हाल ही में स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और बल्लेबाज साई सुदर्शन श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे. वाशिंगटन सुंदर भी चोटिल होने की वजह से बाहर बैठे हैं. स्पोर्ट्स तक के मुताबिक दिल्ली के इस 24 साल दाएं हाथ के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने अब पूरी तरह रिकवरी कर ली है. चोट के कारण वह जिम्बाब्वे सीरीज के आखिरी मुकाबले से बाहर रहे थे, लेकिन अब चयन के लिए फिट माने जा रहे हैं.

बुमराह की वापसी पर अभी तस्वीर साफ नहीं

सबकी नजर अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर है. ये खिलाड़ी बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब और ट्रेनिंग जारी रखे हुए हैं. उनको इंग्लैंड दौरे पर बाएं पैर के घुटने में परेशानी हुई थी इस समस्या से उबर रहे हैं और इसी वजह से श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए थे. अच्छी बात यह है कि बुमराह ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है. फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि वो कब तक वापसी कर पाएंगे लेकिन उम्मीद है ऐसा जल्दी होगा.

हार्दिक पंड्या भी कर रहे हैं ट्रेनिंग

टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या भी इस समय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग कर रहे हैं. वह पहले क्वाड्रिसेप्स और पीठ की समस्याओं से जूझे थे. इसके बाद उनको पिंडली की परेशानी हो गई. फैंस के लिए खुशी की खबर है कि वो रिटर्न-टू-प्ले के प्रोसेस को पूरा कर चुके हैं. इसका मतलब ये हुआ कि हार्दिक वो टीम सलेक्शन के लिए जल्दी ही उपलब्ध हो सकते हैं.

 

Previous articleKrishna Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर कान्हा को क्यों लगाते हैं माखन-मिश्री का भोग? जानें मान्यता
Viplove Kumar
Viplove Kumar
खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।