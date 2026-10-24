IPL 2027: कीरोन पोलार्ड बने मुंबई इंडियंस के हेड कोच, महेला जयवर्धने की छुट्टी, आगामी सीजन के लिए बड़ा फैसला

Kieron Pollard News: मुंबई इंडियंस ने IPL 2027 से पहले कीरोन पोलार्ड को अपना नया हेड कोच नियुक्त किया है। वह महेला जयवर्धने की जगह लेंगे। इससे पहले पोलार्ड टीम के बैटिंग कोच थे और खिलाड़ी के रूप में मुंबई को पांच IPL खिताब जिताने वाली टीम का हिस्सा रहे।

Mumbai Indians New Head Coach: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 से पहले मुंबई इंडियंस ने अपनी कोचिंग टीम में बड़ा बदलाव किया है। पांच बार की IPL चैंपियन फ्रेंचाइजी ने वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड को टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है। वह श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने की जगह लेंगे। पोलार्ड पिछले कुछ सीजन से मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच के रूप में काम कर रहे थे। अब उन्हें टीम की कमान सौंपी गई है।

नीता अंबानी ने जताया पोलार्ड पर भरोसा

मुंबई इंडियंस की सह-मालकिन नीता अंबानी ने पोलार्ड की नियुक्ति पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि पोलार्ड 22 साल की उम्र में मुंबई इंडियंस से जुड़े थे और पिछले 16 वर्षों में फ्रेंचाइजी परिवार का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। खिलाड़ी के तौर पर पोलार्ड ने टीम को कई यादगार पल दिए हैं और कोच के रूप में भी वह अपना अनुभव, जुनून और क्रिकेट की समझ साझा करते रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि पोलार्ड नई जिम्मेदारी में भी उसी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के साथ काम करेंगे।

Mumbai Indians elevate Kieron Pollard as Head Coach A defining figure in MI’s success, the remarkable 16-year association of Kieron Pollard within the #OneFamily enters a new chapter. Read more – https://t.co/ORZz4gruIr https://t.co/BMI38BYH1f — Mumbai Indians (@mipaltan) October 24, 2026

खिलाड़ी के तौर पर मुंबई को दिलाए 5 खिताब

कीरोन पोलार्ड का मुंबई इंडियंस के साथ पुराना और मजबूत रिश्ता रहा है। वह 2010 में फ्रेंचाइजी से जुड़े थे और कई वर्षों तक टीम के प्रमुख ऑलराउंडर रहे। उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी, बड़े छक्के लगाने की क्षमता और उपयोगी गेंदबाजी से मुंबई की सफलता में अहम योगदान दिया। पोलार्ड उस टीम का हिस्सा रहे जिसने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में IPL खिताब जीते। उन्होंने 2022 में IPL से खिलाड़ी के तौर पर संन्यास लिया, लेकिन फ्रेंचाइजी के साथ अपना जुड़ाव बनाए रखा। इसके बाद वह बैटिंग कोच की भूमिका में नजर आए। अब उनकी नियुक्ति उन्हें ड्रेसिंग रूम में एक नई नेतृत्वकारी भूमिका देती है।

महेला जयवर्धने की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी

महेला जयवर्धने मुंबई इंडियंस के साथ पहले भी सफल कोचिंग कार्यकाल बिता चुके हैं। उनके नेतृत्व में टीम ने 2017, 2019 और 2020 में IPL खिताब जीते थे। वह 2024 में दोबारा हेड कोच बने थे। अब उनके पद से हटने के बाद फ्रेंचाइजी ने पोलार्ड पर भरोसा जताया है। पोलार्ड के सामने टीम की रणनीति तैयार करने, खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और युवा प्रतिभाओं को निखारने की चुनौती होगी। मुंबई इंडियंस पिछले कुछ सीजन में लगातार अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी है, ऐसे में नए कोच की नियुक्ति IPL 2027 की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।