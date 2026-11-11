IPL 2027: हार्दिक पंड्या पंजाब किंग्स में शामिल, अर्शदीप सिंह की मुंबई इंडियंस में एंट्री

IPL 2027 Trade Update: आईपीएल के आगामी सीजन से पहले मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच बड़ा खिलाड़ी ट्रेड हुआ है। हार्दिक पंड्या पंजाब किंग्स में शामिल हो गए हैं, जबकि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस का हिस्सा बने हैं।

IPL Transfer News: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में बड़ा उलटफेर हुआ है। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स ने दो भारतीय स्टार खिलाड़ियों की अदला-बदली करते हुए बड़ी ट्रेड डील पूरी की है। ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या अब पंजाब किंग्स की जर्सी में नजर आएंगे, जबकि पंजाब के प्रमुख तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस से खेलेंगे। IPL ने 11 नवंबर 2026 को इस ट्रेड की आधिकारिक पुष्टि की है।

हार्दिक पंड्या पंजाब किंग्स से जुड़े

हार्दिक पंड्या मुंबई इंडियंस में अपनी मौजूदा 16.35 करोड़ रुपये की फीस से बढ़कर 18 करोड़ रुपये में पंजाब किंग्स का हिस्सा बने हैं। पंजाब ने उन्हें 1.65 करोड़ रुपये अधिक की फीस पर अपनी टीम में शामिल किया है। हार्दिक ने 2015 में मुंबई इंडियंस के साथ IPL करियर शुरू किया था। इसके बाद गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए 2022 में टीम को चैंपियन बनाया। 2024 में मुंबई में वापसी के बाद उन्हें टीम की कप्तानी सौंपी गई थी।

अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस के हुए

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह 18 करोड़ रुपये की मौजूदा फीस पर मुंबई इंडियंस से जुड़ गए हैं। उन्होंने 2019 में पंजाब किंग्स के साथ IPL डेब्यू किया था और आठ सीजन तक इसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे। अपनी स्विंग और डेथ ओवरों में सटीक गेंदबाजी के दम पर उन्होंने खास पहचान बनाई। अर्शदीप ने IPL में 96 मैचों में 111 विकेट लिए हैं और वह पंजाब किंग्स के सबसे सफल गेंदबाज हैं।

हार्दिक का MI के साथ दूसरा कार्यकाल खत्म

इस ट्रेड के साथ हार्दिक पंड्या का मुंबई इंडियंस के साथ दूसरा कार्यकाल समाप्त हो गया है। उन्होंने मुंबई के लिए 2015, 2017, 2019 और 2020 में खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद गुजरात टाइटंस के कप्तान के रूप में 2022 में IPL ट्रॉफी जीती और 2023 में टीम को फाइनल तक पहुंचाया। 2024 में मुंबई लौटने पर उन्हें रोहित शर्मा की जगह कप्तानी मिली, लेकिन टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा।

हार्दिक और अर्शदीप के IPL रिकॉर्ड

हार्दिक पंड्या ने IPL में अब तक 162 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 2,955 रन और 82 विकेट दर्ज हैं। उनका स्ट्राइक रेट 146.28 का रहा है। वहीं अर्शदीप सिंह ने 96 मुकाबलों में 111 विकेट हासिल किए हैं। हार्दिक की बल्लेबाजी और ऑलराउंड क्षमता पंजाब किंग्स को मजबूती देगी, जबकि अर्शदीप की बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी आक्रमण को नया विकल्प देगी। इस बड़े ट्रेड के बाद IPL 2027 में दोनों टीमों के प्रदर्शन पर क्रिकेट प्रशंसकों की नजर रहेगी।