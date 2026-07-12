टीम इंडिया को क्लीन स्वीप से किसने बचाया, 5-0 की शर्मनाक हार थी पक्की! इंग्लैंड में बची नाक

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Viplove Kumar
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shreyas iyer and team
भारत को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 4-0 की करारी हार मिली

नई दिल्ली. आईसीसी टी20 वर्ल्ड चैंपियन टीम का ऐसा बुरा हाल होगा किसी ने सोचा नहीं था. विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम लगातार दो सीरीज हार चुकी है. ये दोनों ही हार बेहद शर्मनाक रही. पहली सीरीज को उस आयरलैंड के दोयम दर्जे की टीम के खिलाफ आई जिसने आज तक कभी टीम इंडिया के खिलाफ एक मैच नहीं जीता था. टी20 सीरीज में टीम का पहली बार क्लीन स्वीप हुआ. इंग्लैंड के दौरे पर भी टीम का हाल ऐसा ही होना था लेकिन ऊपर वाले ने बचा लिया. 5 मैचों की सीरीज में इंग्लिश टीम ने 4-0 से जीत दर्ज की. ये नतीजा 5-0 होता लेकिन एक मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहींं खेला जा सका.

भारतीय टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक नई शुरुआत की थी. कप्तान सूर्यकुमार यादव को खराब प्रदर्शन की वजह से चयनकर्ताओं ने टीम से ही बाहर कर दिया. श्रेयस अय्यर को टीम का नया कप्तान बनाया गया लेकिन उनके नाम लगातार 6 मैच हारने का शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया. आयरलैंड के खिलाफ 2 मैच में हार के बाद इंग्लैंड की टीम ने 4 टी20 मैच में शिकस्त दी. सीरीज का नतीजा भले ही 4-0 रहा हो लेकिन ये बात सब जानते हैं मुकाबला पूरी तरह से एकतरफा रहा.

इंग्लैंड में क्लीन स्वीप पक्का था

भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज में लगातार चार हार का सामना करना पड़ा. सीरीज का पहला मैच पूरा नहीं हो पाया था. दूसरे मुकाबले में गौतम गंभीर की कोचिंग वाली टीम ने 7 विकेट पर 190 रन बनाया जिसे 6 विकेट खोकर मेजबान ने हासिल किया. तीसरा मैच तो उससे भी शर्मनाक रहा. 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी भारतीय टीम महज 76 रन पर ढेर हो गई और 125 रन की हार मिली. चौथा मुकाबले में भारत ने 7 विकेट पर 158 रन बनाया. इंग्लैंड ने सिर्फ 13.5 ओवर में 1 विकेट गंवाकर इसे हासिल कर लिया. आखिरी टी20 में लाज बचाने उतरी श्रेयस अय्यर की टीम के सामने इंग्लैंड ने 257 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया. टीम इंडिया 201 रन तक ही पहुंच पाई.

क्लीन स्वीप से किसने बचाया

भारतीय टीम इस सीरीज में इंग्लैंड के सामने बेबस और लाचार नजर आई. किसी भी मुकाबले में टीम टक्कर नहीं दे पाई. पहला टी20 मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं खेला जा सका. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 7 विकेट पर 189 रन बनाए थे. ये स्कोर सीरीज के बाकी मैच को देखते हुए मेजबान टीम के लिए बेहद आसान लग रहा था. अगर मुकाबला पूरा होता तो यहां भी टीम इंडिया हार जाती. बारिश ने भारतीय टीम को 5-0 की शर्मनाक क्लीन स्वीप से बचा लिया.