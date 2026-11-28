Yashasvi Jaiswal Record in WTC: भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का बल्ला नहीं चला। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में वह बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। हालांकि इस एक विकेट के साथ ही उनके नाम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। यशस्वी जायसवाल अब WTC में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। जायसवाल के नाम WTC में कुल 8 डक दर्ज हो चुके हैं, जबकि विराट कोहली 7 बार शून्य पर आउट हुए हैं।

पहले ही ओवर में आउट हुए यशस्वी जायसवाल

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन यानी 28 नवंबर को भारतीय टीम 356 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी। टीम इंडिया को यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल से अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने पहले ही ओवर में भारत को बड़ा झटका दे दिया। हेनरी ने ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद पिच पर पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली और जायसवाल उसके मूवमेंट को समझने में नाकाम रहे। वह अपना खाता भी नहीं खोल सके और शून्य पर पवेलियन लौट गए। भारत ने पारी की शुरुआत में ही अपना पहला विकेट गंवा दिया।

WTC में जायसवाल ने बनाया अनचाहा रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के खिलाफ शून्य पर आउट होते ही यशस्वी जायसवाल ने विराट कोहली का अनचाहा रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। भारतीय बल्लेबाजों की इस सूची में यशस्वी जायसवाल 8 डक के साथ पहले नंबर पर हैं। विराट कोहली 7 डक के साथ दूसरे और चेतेश्वर पुजारा 6 डक के साथ तीसरे स्थान पर हैं। इस तरह महज एक पारी में बिना खाता खोले आउट होने के कारण जायसवाल के नाम यह शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।

पिछले टेस्ट में यशस्वी ने खेली थी शानदार पारी

दिलचस्प बात यह है कि पिछले टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी की थी। वेलिंगटन में खेले गए पहले टेस्ट में उन्होंने 89 गेंदों पर 85 रन बनाए थे। उनकी इस पारी में आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिली थी और उन्होंने भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी। हालांकि क्राइस्टचर्च टेस्ट में वह अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा नहीं सके। मैट हेनरी की शानदार गेंद ने उनकी पारी को पहली ही ओवर में समाप्त कर दिया।