IND vs NZ 2nd Test Day 2 Update: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। पहले दिन न्यूजीलैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 246 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी, लेकिन दूसरे दिन आकाशदीप ने अपनी धारदार गेंदबाजी से कीवी बल्लेबाजों को टिकने का मौका नहीं दिया। उनकी शानदार गेंदबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड की पहली पारी 356 रनों पर सिमट गई। आकाशदीप ने अकेले पांच विकेट चटकाकर भारतीय खेमे में जान फूंक दी। हालांकि भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो उसकी शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। भारत ने भी जल्द 2 विकेट गंवा दिए।

न्यूजीलैंड की पारी 356 रन पर समाप्त

दूसरे दिन का खेल शुरू होने पर न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 246/5 के स्कोर से आगे बढ़ाई। क्रीज पर टॉम ब्लंडेल और ग्लेन फिलिप्स मौजूद थे। भारतीय गेंदबाजों को सुबह के सत्र में जल्द विकेट निकालने की जरूरत थी और अंशुल कंबोज ने ग्लेन फिलिप्स को 36 रन के निजी स्कोर पर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद आकाशदीप ने अपनी शानदार लय जारी रखी। उन्होंने नाथन स्मिथ को 26 रन पर आउट कर न्यूजीलैंड को सातवां झटका दिया। इसके बाद काइल जैमीसन भी 19 रन बनाकर आकाशदीप का शिकार बने। जैमीसन का कैच यशस्वी जायसवाल ने पकड़ा।

न्यूजीलैंड के विकेट लगातार गिर रहे थे, लेकिन टॉम ब्लंडेल ने एक छोर संभाले रखा। आखिरकार गुरनूर बराड़ ने ब्लंडेल की पारी का अंत किया। वह 211 गेंदों में 89 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आकाशदीप ने मैट हेनरी को 19 रन पर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर अपना पांचवां विकेट पूरा किया। इस तरह न्यूजीलैंड की पूरी टीम 116.3 ओवर में 356 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। आकाशदीप ने 31.3 ओवर में 99 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। अंशुल कंबोज और गुरनूर बराड़ ने दो-दो विकेट लिए। वाशिंगटन सुंदर को एक सफलता मिली।

टॉम ब्लंडेल शतक से चूके, 89 पर आउट

न्यूजीलैंड की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल सबसे सफल बल्लेबाज रहे। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य दिखाते हुए 211 गेंदों पर 89 रन बनाए और अपनी टीम को 350 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि, वह अपने शतक से महज 11 रन दूर रह गए। कप्तान टॉम लैथम ने भी पहली पारी में 59 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स ने 36, डेवोन कॉनवे ने 31 और डेरिल मिचेल ने 31 रन बनाए। नाथन स्मिथ और मैट हेनरी ने भी उपयोगी योगदान दिया।

भारत की शुरुआत खराब, जल्द गिरे 2 विकेट

न्यूजीलैंड को 356 रनों पर समेटने के बाद भारतीय टीम जब अपनी पहली पारी खेलने उतरी तो उसे शुरुआत में ही बड़ा झटका लग गया। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने यशस्वी जायसवाल को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। हेनरी की अच्छी लेंथ की गेंद पर जायसवाल चूक गए और गेंद उनके ऑफ स्टंप से जा टकराई। इस तरह भारत ने बिना कोई रन बनाए अपना पहला विकेट गंवा दिया। इसके बाद अच्छी लय में दिख रहे देवदत्त पडिकल भी 21 रन बनाकर काइल जैमीसन का शिकार बन गए। इस तरह भारत ने 33 रनों के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए।