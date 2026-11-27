IND vs NZ 2nd Test Day 1 Update: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान पर दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 246 रन बना लिए। भारतीय गेंदबाजों ने एक समय न्यूजीलैंड को 110 रन पर 4 झटके देकर मुश्किल में डाल दिया था, लेकिन टॉम ब्लंडेल और ग्लेन फिलिप्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभाल लिया। दिन का खेल समाप्त होने तक टॉम ब्लंडेल 53 रन और ग्लेन फिलिप्स 36 रन बनाकर नाबाद लौटे।

शुभमन गिल ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

दूसरे टेस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल की पिच पर शुरुआती दौर में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद थी। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने संभलकर खेलते हुए भारतीय गेंदबाजों को शुरुआती सफलता के लिए इंतजार कराया। टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे ने पहले विकेट के लिए 77 रन की साझेदारी की। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया। इस साझेदारी को भारतीय टेस्ट टीम में डेब्यू कर रहे गुरनूर बराड़ ने तोड़ा। उन्होंने लंच से ठीक पहले कॉनवे को 31 रन के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई।

आकाशदीप ने एक के बाद एक झटके 2 विकेट

लंच के बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। आकाशदीप ने न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को 59 रन के स्कोर पर पवेलियन भेजकर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। लैथम ने 128 गेंदों का सामना करते हुए अपनी पारी में 6 चौके लगाए। इसके बाद अंशुल कंबोज ने हेनरी निकोल्स को 16 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। आकाशदीप ने फिर रचिन रविंद्र को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। इस तरह न्यूजीलैंड का स्कोर 110 रन पर 4 विकेट हो गया और भारतीय टीम मुकाबले में मजबूत स्थिति में नजर आने लगी।

मिचेल और ब्लंडेल ने संभाली न्यूजीलैंड की पारी

चार विकेट गिरने के बाद डेरिल मिचेल और टॉम ब्लंडेल ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। दोनों बल्लेबाजों ने पांचवें विकेट के लिए 74 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। मिचेल ने 74 गेंदों में 31 रन बनाए, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने उन्हें आउट कर भारत को पांचवीं सफलता दिलाई। इसके बाद ब्लंडेल को ग्लेन फिलिप्स का साथ मिला। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों के सामने मजबूती से बल्लेबाजी की और छठे विकेट के लिए नाबाद 62 रन जोड़ दिए। इस साझेदारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक अपना स्कोर 246/5 तक पहुंचा दिया।

टॉम ब्लंडेल और ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर टिके

न्यूजीलैंड की ओर से टॉम ब्लंडेल ने शानदार अर्धशतक लगाया। वह 117 गेंदों पर 53 रन बनाकर नाबाद रहे। यह उनके टेस्ट करियर का 13वां अर्धशतक और 50वें टेस्ट मैच में खास उपलब्धि रही। दूसरी तरफ ग्लेन फिलिप्स ने भी उपयोगी पारी खेली। वह 64 गेंदों पर 36 रन बनाकर नाबाद लौटे। दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी सत्र में भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाया। दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने 85 ओवर में 5 विकेट खोकर 246 रन बना लिए थे। अब दूसरे दिन भारतीय टीम की कोशिश जल्द से जल्द बाकी पांच विकेट हासिल करने की होगी।

जसप्रीत बुमराह को नहीं मिला कोई विकेट

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के लिए पहला दिन विकेट के लिहाज से खास नहीं रहा। उन्होंने 19 ओवर गेंदबाजी की और 37 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। वहीं, आकाशदीप ने दो विकेट लेकर भारतीय गेंदबाजी की अगुवाई की। डेब्यू करने वाले गुरनूर बराड़ ने भी एक विकेट हासिल करके अपने टेस्ट करियर की अच्छी शुरुआत की। अंशुल कंबोज और वाशिंगटन सुंदर ने भी एक-एक विकेट लेकर टीम को मजबूती दी।