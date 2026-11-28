IND vs NZ 2nd Test Day 2 End: भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की हालत बेहद खराब हो गई है। न्यूजीलैंड के 356 रनों के जवाब में भारतीय बल्लेबाज पहली पारी में बुरी तरह लड़खड़ा गए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 46 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 116 रन बनाए हैं। इस तरह टीम इंडिया अभी न्यूजीलैंड से 240 रन पीछे है। भारतीय टीम की ओर से ध्रुव जुरेल 7 रन बनाकर नाबाद हैं। अब तीसरे दिन उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी, ताकि भारत न्यूजीलैंड की बढ़त को कम कर सके।

न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बनाए 356 रन

मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 116.3 ओवर में 356 रन बनाए। टीम की शुरुआत अच्छी रही और कप्तान टॉम लैथम ने 59 रनों की पारी खेली। वहीं टॉम ब्लंडेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 89 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 211 गेंदों का सामना किया और 10 चौके लगाए। इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स ने 36 रन, डेवोन कॉनवे ने 31 रन और डेरिल मिचेल ने भी 31 रनों का योगदान दिया। निचले क्रम में नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन और मैट हेनरी ने भी उपयोगी रन बनाए। इस तरह न्यूजीलैंड की टीम 356 रन बनाने में सफल रही।

भारत का पहले ही ओवर में गिरा विकेट

356 रनों के लक्ष्य के सामने भारतीय टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पहले ही ओवर में मैट हेनरी का शिकार बन गए। वह बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। इसके बाद केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन पडिक्कल 21 रन बनाकर काइल जैमीसन की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके। उन्होंने 17 रन बनाए और जैमीसन की गेंद पर कैच आउट हो गए। भारत ने 59 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट गंवा दिया। लगातार विकेट गिरने से टीम इंडिया दबाव में आ गई।

ऋषभ पंत और केएल राहुल भी आउट

तीन विकेट गिरने के बाद केएल राहुल और ऋषभ पंत ने पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच 38 रनों की साझेदारी हुई, जिससे भारतीय टीम को कुछ राहत मिली। लेकिन पंत 23 रन बनाकर जैमीसन का शिकार हो गए। इसके बाद केएल राहुल से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह भी 25 रन बनाकर जैकब डफी की गेंद पर आउट हो गए। राहुल ने 80 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में तीन चौके लगाए। भारत का स्कोर देखते ही देखते 104 रन पर 5 विकेट हो गया। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर भी 10 रन बनाकर नाथन स्मिथ की गेंद पर आउट हो गए। इस तरह भारत ने 116 रन पर 6 विकेट गंवा दिए।

ध्रुव जुरेल पर टिकी भारतीय टीम की उम्मीद

भारतीय टीम की खराब बल्लेबाजी के बीच अब सारी उम्मीदें ध्रुव जुरेल पर टिकी हुई हैं। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक जुरेल 45 गेंदों में 7 रन बनाकर नाबाद हैं। उनके साथ दूसरे छोर पर अब निचले क्रम के बल्लेबाज आकाश दीप बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। जुरेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों का सामना करते हुए विकेट बचाने की होगी। अगर वह तीसरे दिन अच्छी साझेदारी बनाने में सफल रहते हैं, तो भारत अपनी स्थिति कुछ बेहतर कर सकता है। हालांकि टीम इंडिया अभी 240 रन पीछे है और उसके सिर्फ चार विकेट बाकी हैं।