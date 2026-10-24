IND vs NZ 2nd T20: न्यूजीलैंड ने भारत को दिया 181 रन का टारगेट, ग्लेन फिलिप्स ने खेली 70 रनों की तूफानी पारी

India vs New Zealand 2nd T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स ने 70 रन की शानदार पारी खेली, जबकि बेवन जैकब्स ने 50 रन का योगदान दिया।

IND vs NZ 2nd T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए हैं। अब भारतीय टीम को मैच जीतने और पांच मैचों की सीरीज में अपनी बढ़त मजबूत करने के लिए 181 रन बनाने होंगे। न्यूजीलैंड की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 70 रन की अहम पारी खेली। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट हासिल किए।

ग्लेन फिलिप्स और बेवन जैकब्स ने संभाली पारी

न्यूजीलैंड की पारी में ग्लेन फिलिप्स सबसे प्रभावशाली बल्लेबाज रहे। उन्होंने 43 गेंदों पर 70 रन बनाए और भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक अंदाज दिखाया। उनके अलावा बेवन जैकब्स ने भी अर्धशतक जड़ते हुए 58 रन का योगदान दिया। दोनों बल्लेबाजों की पारियों ने न्यूजीलैंड को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इससे पहले न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही और 9 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिर गया। 18 रन के स्कोर पर दूसरा और 43 रन तक पहुंचते-पहुंचते टीम के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद फिलिप्स और जैकब्स ने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

भारत ने टॉस जीतकर चुनी थी गेंदबाजी

दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। यह मैच क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। भारत ने सीरीज के पहले मुकाबले में चार विकेट से जीत दर्ज की थी और पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है।

वैभव सूर्यवंशी पर भी रहेंगी नजरें

भारतीय टीम ने इस मुकाबले में चोटिल ईशान किशन की जगह युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है। कप्तान श्रेयस अय्यर ने पुष्टि की कि वैभव तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। अब भारतीय बल्लेबाजों के सामने 181 रन का लक्ष्य है। टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करने के लिए मजबूत बल्लेबाजी करनी होगी। अब मुकाबले का नतीजा भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। न्यूजीलैंड के गेंदबाज शुरुआती विकेट लेकर भारत पर दबाव बनाना चाहेंगे, जबकि टीम इंडिया की कोशिश तेज शुरुआत के साथ लक्ष्य हासिल करने की होगी।