IND vs NZ 2nd T20: दूसरे टी20 में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, वैभव सूर्यवंशी को मिला मौका

India vs New Zealand 2nd T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ईशान किशन चोट के कारण मैच से बाहर हैं, जबकि उनकी जगह युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है।

IND vs NZ 2nd T20 Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। क्राइस्टचर्च के हेग्ले ओवल मैदान पर खेले जा रहे इस मुकाबले में भारतीय प्लेइंग इलेवन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। चोट के कारण ईशान किशन इस मैच में नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल किया गया है। वैभव को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी का मौका मिल सकता है। भारतीय टीम की नजर इस मुकाबले को जीतकर पांच मैचों की सीरीज में अपनी बढ़त मजबूत करने पर होगी।

ईशान किशन बाहर, वैभव सूर्यवंशी को मौका

पहले टी20 मुकाबले में चोटिल हुए ईशान किशन दूसरे मैच से बाहर हैं। उनकी अनुपस्थिति में भारतीय टीम ने वैभव सूर्यवंशी पर भरोसा जताया है। युवा बल्लेबाज अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए चर्चा में रहे हैं और अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर उनके सामने है। वैभव के अलावा भारतीय टीम के बल्लेबाजी क्रम में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी शामिल हैं।

दूसरे मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव।

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन जान लीजिए

मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, टिम सेइफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, मिचेल ब्रेसवेल, नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, जैकब डफी और लॉकी फर्ग्यूसन।

सीरीज में बढ़त मजबूत करने उतरेगा भारत

भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त हासिल की थी। अब दूसरे मैच में जीत के साथ भारत अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगा। वहीं, न्यूजीलैंड की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरी है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है, ऐसे में गेंदबाजों की जिम्मेदारी होगी कि वे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर बनाने से रोकें। इसके बाद भारतीय बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा करने उतरेंगे। अब सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन पर रहेंगी। युवा बल्लेबाज को मिले इस मौके का वह कितना फायदा उठाते हैं और भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड को कितने रन पर रोक पाते हैं, यह मुकाबले की दिशा तय करने में अहम होगा।