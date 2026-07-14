IND Vs ENG 1st ODI: इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का टारगेट दिया, अक्षर पटेल ने 4 विकेट झटके

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Rajesh
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टॉस जीतकर बैटिंग की रही इंग्लिश टीम की शुरुआत दबावपूर्ण रही थी। टीम ने पहले 7 ओवर में महज 20 रन ही बना सकी थी।
IND Vs ENG 1st ODI: भारत की ओर से अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए।
IND Vs ENG 1st ODI: भारत की ओर से अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए।

रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह की हुई वापसी
(आज समाज), बर्मिंघम: भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मैच बर्मिंघम में खेला जा रहा है। जो रूट और लियाम डॉसन की अर्धशतकीय पारी के बदौलत इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का टारगेट दिया। बर्मिंघम के एजबेस्टन में मेजबान टीम ने 61 रन कोई विकेट नहीं गंवाया था, लेकिन इसके बाद 19 रन के भीतर 5 विकेट खो दिए। इसके बाद रूट और डॉसन ने छठे विकेट के लिए 121 रन की साझेदारी की।

प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार ने 2-2 विकेट लिए

रूट ने 76 बॉल पर 76 रन बनाए। डॉसन ने 68 रन की पारी खेली। इंग्लैंड 47.5 ओवर में 258 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार को 2-2 विकेट मिले। जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे को 1-1 सफलता मिली। जवाब में भारत ने एक ओवर के बाद बिना विकेट खोए 6 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर हैं।