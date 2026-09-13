भारत-अफगानिस्तान T20: संजू, अभिषेक या वैभव? कप्तान श्रेयस अय्यर ने ओपनिंग पर दिया बड़ा संकेत

दिल्ली में खेले जाने वाले मुकाबले से पहले भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर को ओपनिंग जोड़ी के लिए माथा पच्ची करनी होगी. सबसे बड़ा सवाल है कि संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और 15 साल वैभव सूर्यवंशी में से किन दो बल्लेबाजों को पारी की शुरुआत का भेजा जाए.

नई दिल्ली. भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज शाम को खेला जाना है. दिल्ली में खेले जाने वाले मुकाबले से पहले भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर को ओपनिंग जोड़ी के लिए माथा पच्ची करनी होगी. सबसे बड़ा सवाल है कि संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और 15 साल वैभव सूर्यवंशी में से किन दो बल्लेबाजों को पारी की शुरुआत का भेजा जाए. उम्मीद की जा रही है कि संजू और अभिषेक को ही मौका मिलेगा और वैभव को फिलहाल इंतजार करना होगा.

शनिवार को मीडिया से बात करने पहुंचे अय्यर ने ओपनिंग जोड़ी पर कुछ नहीं बताया. उन्होंने माना कि तीनों खिलाड़ियों के लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के कारण अंतिम फैसला आसान नहीं होगा. कप्तान का मानना है कि यह कोई परेशानी नहीं है बल्कि अच्छा संकेत है कि ऐसे विकल्प मौजूद हैं. अय्यर ने कहा कि टीम में अभिषेक, संजू और सूर्यवंशी जैसे तीन बेहतरीन विकल्प होना किसी लग्जरी से कम नहीं है. तीनों अपने-अपने डिपार्टमेंट में बहुत ही कमाल हैं और इसी के कारण प्लेइंग इलेवन का सलेक्शन करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है.

वैभव का शानदार फॉर्म

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे दौरे पर पिछली सीरीज के दौरान बेहद दमदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने तीनों टी20 मैचों की सीरीज में अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की थी. दो अर्धशतकीय पारी खेली और प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार हासिल किया. संजू सैमसन के पिछले कुछ मुकाबले अच्छे नहीं रहे हैं लेकिन उनके पास काफी ज्यादा अनुभव है. टी20 वर्ल्ड कप के दौरान टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई. ये खिलाड़ी भी इस मेगा इवेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था. उन्होंने सुपर-8 में वेस्टइंडीज, सेमीफाइनल में इंग्लैंड और फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम पारियां खेली थीं.संजू और वैभव की तुलना में अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. वो पिछले कुछ मुकाबलों से लगातार फ्लॉप हो रहे हैं. आयरलैंड, इंग्लैंड के बाद जिम्बाब्वे में भी कुछ खास नहीं कर पाए थे.

बाहर बैठने वाले खिलाड़ी से होगी बात

कप्तान श्रेयस अय्यर का कहना था कि जो खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन से बाहर रहेगा उससे वह और कोच बातचीत करेंगे. बेंच पर बिठाए जाने से उसका आत्मविश्वास ना कम हो इस बात का ध्यान रखा जाएगा. उन्होंने साफ किया कि किसी खिलाड़ी को बाहर करना उसकी क्षमता पर सवा