Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी बने बिहार के कप्तान, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए टीम घोषित

Vaibhav Suryavanshi News: बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के शुरुआती दो मुकाबलों के लिए 17 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि सूरज कश्यप उप-कप्तान होंगे।

Vaibhav Suryavanshi Bihar Captain: भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के शुरुआती दो मुकाबलों के लिए 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। इस टीम की कप्तानी 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को सौंपी गई है, जबकि सूरज कश्यप उप-कप्तान होंगे। यह पहली बार है जब वैभव बिहार की सीनियर टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। कम उम्र में भारतीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने वाले वैभव के लिए यह नियुक्ति उनके करियर का एक अहम पड़ाव मानी जा रही है।

सीनियर टीम की संभालेंगे कमान

वैभव सूर्यवंशी को कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने के पीछे उनके हालिया प्रदर्शन और नेतृत्व क्षमता को भी अहम माना जा रहा है। बिहार के कोच अशोक कुमार के मुताबिक वैभव इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं और यह उनके लिए खुद को साबित करने का अच्छा मौका है। कोच ने यह भी बताया कि साकिबुल गनी के चोटिल होने के कारण वैभव को टीम की कमान सौंपी गई है। इससे पहले वैभव ईस्ट जोन की टीम में उप-कप्तान की भूमिका निभा चुके हैं। ऐसे में अब बिहार की सीनियर टीम का नेतृत्व करना उनके क्रिकेट करियर में एक नया अनुभव होगा।

न्यूजीलैंड के खिलाफ दिखाया था दम

वैभव सूर्यवंशी हाल के दिनों में अपने प्रदर्शन को लेकर लगातार चर्चा में रहे हैं। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की पांच मैचों की टी20 सीरीज में खेलने का मौका मिला था। उन्होंने सीरीज के दूसरे और तीसरे मुकाबले में हिस्सा लिया और क्रमशः 4 और 45 रन बनाए। दूसरे मैच में 45 रन की पारी खेलकर उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी की झलक दिखाई। इसके अलावा वह ईस्ट जोन की ओर से दलीप ट्रॉफी में भी उप-कप्तान की भूमिका निभा चुके हैं। अब घरेलू टी20 टूर्नामेंट में बिहार की कप्तानी मिलने से उनके सामने बल्लेबाजी के साथ-साथ टीम को नेतृत्व देने की चुनौती भी होगी।

14 नवंबर को बिहार का पहला मैच

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 का आयोजन 14 नवंबर से 6 दिसंबर तक किया जाएगा। बिहार की टीम अपना पहला मुकाबला 14 नवंबर को सौराष्ट्र के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद 16 नवंबर को उसका सामना रेलवे की टीम से होगा। दोनों शुरुआती मुकाबलों में वैभव सूर्यवंशी टीम की कप्तानी करेंगे। इन मैचों में बिहार की कोशिश जीत के साथ टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत करने की होगी। खास बात यह है कि वैभव के पास इस टूर्नामेंट के जरिए अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों को साबित करने का मौका होगा।

दो मैचों के लिए बिहार की टीम घोषित

वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), सूरज कश्यप (उप-कप्तान), आलोक कुमार, आयुष लोहारुका (विकेटकीपर), अल्तमश अशरफ, परम कुमार सिंह, अनमोल कुमार (विकेटकीपर), ऋत्विक राज, मयंक कुमार, राघवेंद्र प्रताप, आशीष कुमार, वासुदेव प्रताप सिंह, मोहम्मद इजहार, अमोद यादव, प्रशांत सिंह, नवाज खान, हिमांशु सिंह