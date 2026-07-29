Commonwealth Games 2026 : भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स में 5 पदक हुए पक्के, पांच बॉक्सर ने सेमीफाइनल में बनाई जगह

साक्षी, अरुंधति चौधरी, सचिन, अंकुश और नरेंद्र ने अपने-अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. मुक्केबाजी इवेंट में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले सभी खिलाड़ियों को कम से कम कांस्य पदक मिलना पक्का हो जाता है.

नई दिल्ली. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए देश के लिए कम से कम पांच पदक पक्के कर दिए. 5 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और अपना कांस्य पदक तय कर लिया. साक्षी, अरुंधति चौधरी, सचिन, अंकुश और नरेंद्र ने अपने-अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. मुक्केबाजी इवेंट में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले सभी खिलाड़ियों को कम से कम कांस्य पदक मिलना पक्का हो जाता है.

भारतीय बॉक्सिंग टीम का यह प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है. अब इन पांचों मुक्केबाजों की नजर सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंचने और स्वर्ण पदक की दावेदारी मजबूत करने पर होगी. महिला वर्ग में साक्षी और अरुंधति चौधरी ने शानदार मुक्केबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपने विरोधियों को मात दी. 51 किलोग्राम भार वर्ग में उतरीं साक्षी चौधरी ने आयरलैंड की कैटलिन फ्रायर्स को 5-0 से हराया. कुछ देर बाद रिंग में उतरी 70 किलोग्राम वर्ग में अरुंधति चौधरी ने न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन को हराया.

TOPS Development athlete Ankush delivered a dominant performance in the Men’s 80kg Quarter-finals at the Commonwealth Games 2026, defeating Jade Micock of Seychelles by a 5–0 unanimous decision. With this victory, Ankush has assured at least a Medal and advanced to the… pic.twitter.com/PVWf3lWCKR — SAI Media (@Media_SAI) July 29, 2026



पुरुष वर्ग में सचिन, अंकुश और नरेंद्र ने भी दमदार खेल दिखाया. सचिन सिवाच ने 60 किग्रा भारवर्ग में बोत्स्वाना के ट्रेजर मोरेमी को 5-0 से हराया. अंकुश पांगल ने 80 किलोग्राम भारवर्ग में सेशेल्स के जेड माइकाक को 5-0 से हराया. नरेंद्र बेरवाल ने 90 किग्रा में समोआ के माइकल सेको को 3-2 से हराया.

TOPS Development athlete Sakshi delivered an outstanding performance in the Women’s 51kg Quarter-finals at the Commonwealth Games 2026, defeating Caitlin Fryers of Northern Ireland by a 5–0 unanimous decision. With this victory, Sakshi has secured at least a Medal and advanced… pic.twitter.com/1OgyE7LJZE — SAI Media (@Media_SAI) July 29, 2026



कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का मुक्केबाजी में हमेशा से शानदार रिकॉर्ड रहा है. इस बार भी खिलाड़ी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं. पांच मुक्केबाजों के सेमीफाइनल में पहुंचने से यह साफ हो गया है कि भारतीय बॉक्सिंग लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होती जा रही है. अब पूरे देश की निगाहें सेमीफाइनल मुकाबलों पर होंगी. भारतीय मुक्केबाज जीत दर्ज करने में सफल रहते हैं तो कम से कम रजत पदक सुनिश्चित हो जाएगा. फाइनल में जीत के साथ वे देश के लिए स्वर्ण पदक भी हासिल कर सकते हैं.