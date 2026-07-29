Commonwealth Games 2026 : भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स में 5 पदक हुए पक्के, पांच बॉक्सर ने सेमीफाइनल में बनाई जगह

By
Viplove Kumar
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साक्षी, अरुंधति चौधरी, सचिन, अंकुश और नरेंद्र ने अपने-अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. मुक्केबाजी इवेंट में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले सभी खिलाड़ियों को कम से कम कांस्य पदक मिलना पक्का हो जाता है.
CWG 2026 BOXING MEDAL
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 5 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक किया पक्का

नई दिल्ली. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए देश के लिए कम से कम पांच पदक पक्के कर दिए. 5 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और अपना कांस्य पदक तय कर लिया. साक्षी, अरुंधति चौधरी, सचिन, अंकुश और नरेंद्र ने अपने-अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. मुक्केबाजी इवेंट में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले सभी खिलाड़ियों को कम से कम कांस्य पदक मिलना पक्का हो जाता है.

भारतीय बॉक्सिंग टीम का यह प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है. अब इन पांचों मुक्केबाजों की नजर सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंचने और स्वर्ण पदक की दावेदारी मजबूत करने पर होगी. महिला वर्ग में साक्षी और अरुंधति चौधरी ने शानदार मुक्केबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपने विरोधियों को मात दी. 51 किलोग्राम भार वर्ग में उतरीं साक्षी चौधरी ने आयरलैंड की कैटलिन फ्रायर्स को 5-0 से हराया. कुछ देर बाद रिंग में उतरी 70 किलोग्राम वर्ग में अरुंधति चौधरी ने न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन को हराया.


पुरुष वर्ग में सचिन, अंकुश और नरेंद्र ने भी दमदार खेल दिखाया. सचिन सिवाच ने 60 किग्रा भारवर्ग में बोत्स्वाना के ट्रेजर मोरेमी को 5-0 से हराया. अंकुश पांगल ने 80 किलोग्राम भारवर्ग में सेशेल्स के जेड माइकाक को 5-0 से हराया. नरेंद्र बेरवाल ने 90 किग्रा में समोआ के माइकल सेको को 3-2 से हराया.


कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का मुक्केबाजी में हमेशा से शानदार रिकॉर्ड रहा है. इस बार भी खिलाड़ी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं. पांच मुक्केबाजों के सेमीफाइनल में पहुंचने से यह साफ हो गया है कि भारतीय बॉक्सिंग लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होती जा रही है. अब पूरे देश की निगाहें सेमीफाइनल मुकाबलों पर होंगी. भारतीय मुक्केबाज जीत दर्ज करने में सफल रहते हैं तो कम से कम रजत पदक सुनिश्चित हो जाएगा. फाइनल में जीत के साथ वे देश के लिए स्वर्ण पदक भी हासिल कर सकते हैं.

 