पाकिस्तानी मुक्केबाज पस्त, जदुमणि सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में चटाई धूल, पहुंचे क्वार्टर फाइनल में

भारत के मुक्केबाज मंडेंगबाम जदुमणि सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 55 किग्रा वर्ग के क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है.

नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान के बीच जब कभी भी मुकाबला होता है पूरी दुनिया की उसके ऊपर नजर रहती है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भी दोनों देशों के खिलाड़ियों की टक्कर देखने को मिली. जैसा इससे पहले बाकी खेलों में होता आया है यहां भी पाकिस्तान को हार मिली. भारत के मुक्केबाज मंडेंगबाम जदुमणि सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 55 किग्रा वर्ग के क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है. जदुमणि ने प्री-क्वार्टरफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के सुमामा रहमान को 5-0 के एकतरफा फैसले से हराया.

भारतीय मुक्केबाज ने मुकाबले के तीनों राउंड में शानदार कंट्रोल बनाए रखा. तेज पंच, बेहतरीन फुटवर्क और मजबूत डिफेंस के आगे पाकिस्तानी बॉक्सर की एक नहीं चली. इस पूरे मैच के दौरान जदुमणि ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को वापसी का कोई मौका नहीं दिया. पांचों जजों ने मैच का फैसला भारतीय मुक्केबाज के हक में सुनाया. इनमें से तीन जजों ने मुकाबला 30-27, जबकि दो जजों ने 29-28 से भारत के पक्ष में दिया.

Big Rivalry. Bigger Statement 👊 A fearless display sees Jadumani Singh defeat Pakistan’s Sumama Rehman and book his place in the Quarter-finals. 🌟 #SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026 #GlasgowMeinTiranga #Cheer4Bharat pic.twitter.com/g9ObLZDQTt — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 26, 2026



इससे पहले भी जदुमणि ने राउंड ऑफ 32 में स्कॉटलैंड के कुलन को 5-0 से हराकर टूर्नामेंट का विजयी आगाज किया था. ग्लासगो में यह उनकी लगातार दूसरी एकतरफा जीत है. अब जदुमणि सिंह 28 जुलाई को होने वाले क्वार्टरफाइनल में जाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से भिड़ेंगे. इस मुकाबले में जीत उन्हें सेमीफाइनल और कम से कम कांस्य पदक की दौड़ में पहुंचा देगी. भारत के इस युवा मुक्केबाज ने अब तक के प्रदर्शन से पदक की मजबूत दावेदारी पेश की है और उनसे आगे भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.