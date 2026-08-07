ऐसा था चेतेश्वर पुजारा का खौफ! ऑस्ट्रेलिया के स्टार बॉलर हेजलवुड ने गेंदबाजी करने से कर दिया था मना

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को गेंदबाजों को थका थका कर परेशान करने के लिए जाना जाता था. इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जब वो खेल रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड ने उन्हें बॉल डालने से मना कर दिया था.

नई दिल्ली. भारतीय टीम के द वॉल माने जाने वाले पूर्व भारतीय टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने राहुल द्रविड़ के संन्यास के बाद उनका कमी कभी खलने नहीं दी. उन्होंने बड़े बड़े गेंदबाजों की हवा अपने सॉलिड डिफेंस से निकाली. साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान उन्होंने साल 2018 में पहला रन बनाने से पहले 54 गेंद का सामना किया था. उन्होंने एक मजेदार किस्सा सुनाया है जिसमें ऐसा खुलासा किया जो सुनकर फैंस हैरान रह गए. ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड से यह किस्सा जुड़ा हुआ है.

भारतीय टेस्ट टीम की जान रहे चेतेश्वर पुजारा ने अगस्त 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की थी. अब वो क्रिकेट कमेंट्री में एक्टिव हैं और श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज से पहले एक मजेदार किस्सा सुनाया. पुजारा ने बताया कि जब वो इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे तो ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड भी उनकी टीम से खेलते थे. पुजारा ने बताया कि कंगारू गेंदबाज उनको टेस्ट सीरीज के दौरान बॉलिंग कर करके थक चुके थे. इस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने उनको जमकर थकाया था. ऐसे में आईपीएल में जब नेट्स में उनको गेंदबाजी करने कहा गया तो हेजलवुड ने साफ मना कर दिया.

पुजारा ने JioHotstar के कार्यक्रम ‘Cheeky Singles’ में ये मजेदार किस्सा सुनाया. ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम ने जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी तो उसमें पुजारा का सबसे अहम योगदान था. यह किस्सा उसी से जुड़ा हुआ है. उन्होंने बताया कि 2018-19 और 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान हेजलवुड से उनका सामना हुआ था. जहां लंबे लंबे स्पेल करने के बाद भी कंगारू बॉलर पुजारा के संयम को नहीं तोड़ पाए. जब बारी आईपीएल में नेट्स प्रैक्टिस में बॉलिंग की आई तो हेडलवुड बोले, ‘मैं इसे गेंदबाजी नहीं करूंगा’

पुजारा ने बताया कि जब वह चेन्नई सुपर किंग्स से वो जुड़े और पहली बार नेट्स में बल्लेबाजी करने पहुंचे तो हेजलवुड ने उन्हें गेंदबाजी करने से मना कर दिया. उन्होंने मजाक करते हुए कहा था IPL से पहले मैं अपने घर पर टेस्ट सीरीज के दौरान पुजारा को बहुत ज्यादा गेंदबाजी कर चुका हूं. अब दोबारा उन्हें गेंदबाजी नहीं करना. पुजारा को ऐसा लगा था कि ये बात हेजलवुड ने मजाक में की है लेकिन उन्होंने सही में उस दिन उन्हें गेंदबाजी नहीं की.