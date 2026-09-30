BCCI का बड़ा फरमान, न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज से पहले रणजी ट्रॉफी में खेलेंगे गिल और राहुल!

By
Viplove Kumar
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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सीनियर खिलाड़ियों के लिए एक सख्त निर्देश जारी करने जा रहा है. खबरों की माने तो सभी बड़े नाम दौरे से पहले घरेलू क्रिकेट में मैदान पर अपनी अपनी टीम की तरफ से खेलते नजर आएंगे.
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शुभमन गिल और केएल राहुल खेलेंगे रणजी ट्रॉफी मैच

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम को अगले महीने न्यूजीलैंड के मुश्किल दौरे पर जाना है. टीम इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की राह यहीं से होकर गुजरने वाली है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सीनियर खिलाड़ियों के लिए एक सख्त निर्देश जारी करने जा रहा है. खबरों की माने तो सभी बड़े नाम दौरे से पहले घरेलू क्रिकेट में मैदान पर अपनी अपनी टीम की तरफ से खेलते नजर आएंगे.

बीसीसीआई के अंदर से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बोर्ड चाहता है कि न्यूजीलैंड के दौरे पर जाने से पहले सभी सीनियर खिलाड़ी को मैच प्रैक्टिस मिले. इसी कड़ी में कप्तान शुभमन गिल और उप-कप्तान केएल राहुल अपनी घरेलू टीम की तरफ से रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में खेलते नजर आ सकते हैं. आपको बता दें कि गिल पंजाब और केएल राहुल कर्नाटक के लिए 2026-27 रणजी ट्रॉफी में खेलते नजर आ सकते हैं. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के भी घरेलू रेड-बॉल क्रिकेट में उतरने की संभावना है.

कम से कम एक मैच की उम्मीद

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक BCCI की मेडिकल टीम की मंजूरी इसके लिए ली जाएगी. खिलाड़ियों के वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए सभी सीनियर को कम से कम एक रेड-बॉल मैच खेलने बोला गया है. पिछले सीजन में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था. बीसीसीआई ने अब सभी खिलाड़ी को घरेलू क्रिकेट में भी अपनी अपनी टीम के लिए खेलने का निर्देश दिया है. हाल में चोटों से जूझ चुके आकाश दीप और नितीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ियों पर चयनकर्ताओं की खास नजर रहेगी.

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कप्तान शुभमन गिल के साथ केएल राहुल और ऋषभ पंत

टीम के अनुभवी तेज गेंजबाज जसप्रीत बुमराह के मामले में बोर्ड अधिक लचीला रवैया अपना सकता है. उनकी फिटनेस को देखते हुए उन्हें रणजी ट्रॉफी का मुकाबला या इंडिया ए की ओर से कोई फर्स्ट क्सास मैच खेलने का विकल्प दिया जा सकता है.

आखिर BCCI ने यह फैसला क्यों लिया?

भारतीय टीम को पहले भी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज से पहले मैच प्रैक्टिस ना करने की वजह से खामियाजा उठाना पड़ा है. पिछली बार अपने घर पर ही 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम की काफी फजीहत हुई थी. भारत को 0-3 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था. न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज 19 नवंबर से न्यूजीलैंड में शुरू होगी. सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है. मुख्य कोच गौतम गंभीर के कोचिंग के लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण होगा.

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